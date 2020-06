Darse un gusto de cuarentena: Un marca de lencería para todos los cuerpos

Una joven estudiante de Carlos Paz creó su propia marca de lencería y tuvo la primera prueba de fuego al sortear la cuarentena con creatividad, empuje y diseños exclusivos que saldrán a la venta en las próximas semanas. Aimé Torres es la propietaria de Brava Lingerie y contó a El Diario: «Son tiempos difíciles, pero hemos mantenido los precios de todos los productos y estamos vendiendo mucho a través de Internet».

«Yo soy estudiante de Marketing en la Universidad Siglo 21 y comencé revendiendo lencería que hacían otros, pero cada vez me fui metiendo más en este mundo y ahora estoy haciendo mis primeros diseños y confeccionando prendas únicas. Me enfoqué mucho en las chicas que muchas veces no encuentran talles para ellas, porque no tienen el cuerpo perfecto»; destacó.

«Brava será para todos los cuerpos, ese es mi objetivo. Aproveché la cuarentena para avanzar con los diseños con la ayuda de una amiga que estudió lencería y una amiga de mi hermano. Tengo mi tallercito en la casa de mi mamá y todo lo hago con mucha pasión y a pulmón. Sé que mucha gente no la está pasando bien, así que mantuvimos los precios. A mí me aumentó todo, pero elegí fidelizar a mis clientes, hacer prendas accesibles y no subir los precios»; reconoció la joven emprendedora, de solo 22 años.

Consultada sobre el impacto de la cuarentena, agregó: «Yo por suerte tenía stock de mercadería que había comprado para una feria antes de la medida de aislamiento, porque ahora está todo parado y las fábricas no están trabajando. Estoy vendiendo a través de Instagram y por redes sociales». Instagram: @bravaropainterior. Teléfono: 03541- 660244