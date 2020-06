La mora en los colegios privados alcanza el 70% en la provincia

Ante la morosidad de más del 70% en las cuotas, los institutos educativos privados de Córdoba han comunicado que analizarán la situación de cada una de las familias con el fin de brindar financiamiento para que puedan ponerse al día con las cuotas y regularizar a los alumnos.

“El atraso en las cuotas, las familias que no han vuelto a tener contacto con las instituciones educativas no dan lugar a solucionar los casos y a medida que avanzan los días la situación se agrava y los índices de morosidad siguen creciendo.

Villa Carlos Paz no escapa a la realidad provincial no obstante la morosidad no es tan alta, sólo alcanza el 55%. A ese panorama hay que agregarle la alarmante realidad que enfrentan las instituciones educativas que no tienen aporte estatal.

El presidente de la Cámara de Institutos Privados de Córdoba, Basanta Chao anunció que han presentado una propuesta de protocolo al COE.

“Estamos intentando una rápida atención a nuestra realidad para que podamos abrir las instituciones educativas y seguir con la gestión institucional, empezando con dar turnos a los padres para que se acerquen a la institución y cada uno pueda plantear su situación particular”, señaló Basanta Chao.