La emoción de una madre al recuperar las fotos de su hijo fallecido

Tras haber ofrecido una recompensa para quien devolviera un celular con las fotos, videos y grabaciones de su hijo fallecido, Nataly Herrera recibió la mejor noticia. La vecina de Carlos Paz contó que un técnico en telefonía logró recuperar los archivos, pese a que aún no apareció su dispositivo.

En las últimas horas, la mujer logró hacerse con los archivos que constituyen su más preciado «tesoro», los recuerdos de su hijo Thiago, quien falleció hace un año en las aguas del río San Antonio.

Un técnico de teléfonos fue quien lo hizo posible y pese a que ella intentó entregarle dinero, éste se negó.

«Un chico que trabaja en la casa de Claro logró recuperar las fotos y videos, estoy feliz y mi angustia ya se fue. A mí el teléfono no me importa, lo único que quería era recuperar las fotos y videos de mi hijo. No sé si podré algún día recuperar sus grabaciones, pero muchas gracias a todos lo que compartieron y quienes me escribieron ofreciendo ayuda»; aseguró Nataly.

«Quiero agradecerle a este chico, no sé el nombre, porque no me quiso cobrar nada y me ayudó de corazón. Yo le ofrecí plata y no me la recibió. Mi teléfono no apareció, pero tengo la esperanza de que la persona que lo tiene me lo devolverá»; destacó la mujer, quien se emocionó por haber recuperado los recuerdos de su hijo.