Ante la aparición de un puma, recomiendan qué se debe hacer

Ante la reciente aparición de un puma en las inmediaciones de la localidad de Cruz Alta especialistas en fauna y vida silvestre de la Secretaría de Ambiente y de la Dirección de la Policía Ambiental del Gobierno de Córdoba brindaron recomendaciones para que los vecinos sepan cómo actuar en estos casos.

Los especialistas destacan que la respuesta a estas situaciones es clave, pues la fauna autóctona requiere de protección, respeto y cuidado por parte de las personas.

Agregan que cuando un puma se acerca a zonas pobladas, como ha ocurrido en diferentes localidades del interior provincial, lo hace porque se encuentra en busca de alimento, o porque se siente acorralado o asustado. En caso de que esto ocurra los expertos aconsejan seguir las siguientes pautas:

Mantener la distancia y resguardarse. Evitar corridas, gritos o ruidos fuertes para que el ejemplar no se sienta amenazado. No intentar capturas ni acorralamientos. No intentar alimentarlo. En lo posible mantener iluminación nocturna fuera de la vivienda y zona de corrales. Encerrar la hacienda en corrales cercanos a las casas durante la noche. Eliminar restos de animales muertos de la zona peri-doméstica. Dar aviso a la autoridad competente de acciones de caza furtiva ya que ocasiona la pérdida de presas naturales.

Siguiendo estas acciones es esperable reducir la presencia de ejemplares de esta especie en las proximidades de viviendas y corrales.