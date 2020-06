Carlos Paz: Su hija sufre fibrosis quística y ella perdió el trabajo y la obra social

Una joven madre de Carlos Paz perdió su trabajo durante la cuarentena, se quedó sin cobertura médica y ahora necesita ayuda para costear el tratamiento médico de su hija, quien padece fibrosis quística.

Fernanda Charras concedió una entrevista a El Diario, donde contó: «Mi hija de 8 años sufre fibrosis quística desde que nació y el tratamiento es muy costoso, días atrás me enteré que me había quedado sin trabajo cuando empezó la cuarentena y ya no tengo cobertura de la obra social. Después de haber trabajado 14 años en ese lugar, nunca se comunicaron conmigo ni me enviaron el telegrama de despido desde la empresa».

«Después de recibir muchos llamados de gente que me quería ayudar, estoy tramitando el fondo de desempleo y con la buena predisposición de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Anses, espero volver a tener cobertura»; destacó la mujer.

«El costo de los medicamentos son altísimos y es imposible comprarlos sin tener la obra social»; reconoció la mujer, quien apela a la solidaridad de los vecinos carlospacenses para garantizar el tratamiento de su hija. Para comunicarse con Fernanda y ayudarla, contactarse al número: (3541) 223383.