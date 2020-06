Tras el caso positivo de Covid-19, Anisacate refuerza controles en ingresos

Ante el caso positivo de COVID-19 en Aniscate, la Guardia Urbana Municipal junto a la Policía de la Provincia de Córdoba, establecieron dos puestos de control en el barrio Los Talas. Los controles se establecieron en la entrada del barrio y sobre la calle Zenón Britos.

“La intención es controlar todo el transito que ingresa y transita por el barrio, se verifica procedencia y si son habitantes del lugar, maximizamos los controles y reducimos el transito innecesario”, detallo Matías Cuello, Secretario de Gobierno municipal, “estas medidas pueden modificarse dado que es una situación dinámica en la cual se evalúa con el COE, junto equipo de epidemiólogos y nuestra Dirección de Salud la mejor forma para evitar la propagación del virus”.

Ante la alarma que significó este caso en Anisacate Cuello llevo tranquilidad, “debemos extremar los cuidados y no relajarnos, estamos transitando una situación que era factible, no solo en Anisacate sino en cualquier localidad del territorio provincial, pero estamos tomando todas las medidas recomendadas para que esto no sea un nuevo brote, sino solo un caso aislado por contacto directo”. En relación al estado de salud de la paciente y su familia detallo, “la paciente esta aislada, con buen estado de salud general y su familia dio negativo a los hisopados”