Una cordobesa se destaca por su música en la Armada Argentina

Mar del Plata.- Cecilia “Giggi” como la llaman sus compañeros, amigos y familiares, nació en Córdoba Capital en el Barrio General Paz y creció junto a su mamá Rita Cecilia y sus abuelos Marta y José. Desde el 2016 se encuentra viviendo en la zona del Puerto de Mar del Plata con su mamá, cerca de su destino en la Banda de Música del Área Naval Atlántica, en la Base Naval de dicha ciudad.

La Cabo Primero Cecilia Tello contó que las Fuerzas Armadas siempre llamaron su atención por la experiencia relatada de primera mano por su abuelo José, quien hablaba con entusiasmo de sus mejores años vividos en la Base Aeronaval Comandante Espora cuando hizo el Servicio Militar Obligatorio y participó en la Guerra de Malvinas.

“Me acuerdo que fue mi abuela después de escuchar por radio acerca de las inscripciones la que me incentivó y me acompañó a la Delegación Naval de Córdoba. A los dos segundos estaba convencida y el desafío fue preparar en pocas semanas el examen de ingreso”, relató.

Preparó los exámenes día y noche, y rindió. Luego de un mes llegó el esperado llamado: “No podía creerlo y me entró una alegría tremenda, pero cuando llegó la hora de partir me agarró mucho miedo de estar sola. Aún recuerdo las palabras de mamá que tocaron lo más hondo de mi orgullo cuando me vio flaquear y dudar me dijo: ‘No podés bajarte del barco, hija, sin haberte antes subido’, así fue como me subí al colectivo rumbo a Buenos Aires”.

En la Escuela de Suboficiales la esperaba un mundo distinto al vivido hasta ese momento: uniformes, formaciones y desfiles. “Desde que pisé la escuela, desde el minuto cero que llegué me dije ‘esto es lo que quiero para mi vida’, y me enamoré de la Armada hasta el día de hoy”.

Mientras realizaba el Período Selectivo Preliminar en el 2011, Giggi fue conociendo las especialidades y opciones que tenía para desarrollarse en su carrera como Suboficial. Entre ellas, hizo una prueba en el Gabinete de Música. Sabía muy poco, había tocado la flauta dulce en la secundaria pero nunca imaginó ese destino para ella.

“No sabía leer partituras, menos tocar un instrumento, así que me esforcé un montón por aprender; pasaba horas sentada estudiando y practicando una y otra vez. Tuve excelentes profesores que me enseñaron a querer la música”, destacó.

Para el egreso, viajaron su mamá, abuela y ahijada. “Ellas están en todo momento conmigo y me siento acompañada. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 14 años, pero seguramente hubiera estado orgulloso en ese momento porque cumplí el sueño de su vida”, apuntó.

Hoy, Cecilia es ejecutante de dos instrumentos de viento-madera: la flauta traversa y el flautín o píccolo, que físicamente y por su timbre es similar a la flauta, pero de menor tamaño y con una octava más alta; es decir, es más chico y más agudo en su sonido. Como instrumento alternativo también toca el saxo alto.

“La música de las bandas militares no sólo llenan y complementan un momento en alguna ceremonia o celebración, sino que expresa sentimientos de aliento y uno siente una fuerte emoción al escucharla”, confiesa.

Ya en la escuela se destacó en la Escuadra de Desfile y la premiaron con el fondo dorado en su primera jineta, señal de un camino prodigioso en la carrera. Su primer destino al egresar en el 2013 como Cabo Segundo fue la Escuela Naval Militar en Río Santiago, institución donde se forman los futuros oficiales de Marina de la Armada Argentina. Allí formó parte de la Banda de Música por 2 años y en el 2016 le tocó pase a su actual destino en Mar del Plata y, con él, una inesperada convocatoria del Ministerio de Defensa.

La flautista de la Armada Argentina en la Banda Conjunta Militar fue convocada junto a 14 músicos más de la Marina a ser parte de la Banda Conjunta Militar compuesta por músicos de los tres Fuerzas Armadas, sumando un total de 45. Ella es la flautista que representa a la Armada. Este accionar conjunto de los músicos militares materializó un verdadero trabajo en equipo desde el primero de sus proyectos, el “Concierto por la paz en la Antártida”, conmemorando los más de 100 años de presencia argentina ininterrumpida en el continente blanco.

Con la Banda Conjunta Militar, a fines del 2016, Cecilia viajó a tocar en la base antártica Marambio. “Éramos una mini banda sinfónica. Fue una experiencia hermosa conocer la Antártida y tocar mientras nevaba; y fue un verdadero honor conocer a tantos músicos y a tanta gente”, expresó.

El “Concierto por la paz en la Antártida” fue todo un éxito, donde los músicos se lucieron ejecutando un repertorio de himnos, marchas y canciones militares como el Himno Nacional Argentino, el Saludo a la Bandera, la Marcha de Malvinas y la de San Lorenzo, entre otras.

Luego de esa experiencia, Cecilia fue convocada nuevamente en mayo del 2017 para grabar un disco compacto: “Sonidos de la Patria”. Del disco participaron varios artistas reconocidos como Raúl Lavié y Germán Nieto. Como en el concierto anterior, Cecilia hizo su aporte solista al disco, sintiéndose muy orgullosa de hacerlo. Los directores de la Banda Conjunta Militar son el Capitán de Corbeta Ángel Marcelo Zurlo (Armada), el mayor Diego Gonzalo Cejas (Ejército) y la Capitán Sandra Fabiana Luján Corbalán (Fuerza Aérea).

Después de estas inolvidables experiencias, continuó su actividad en la Banda de Música del Área Naval Atlántica en Mar del Plata. Allí, además de su trabajo habitual en ceremonias, siguió estudiando y perfeccionándose hasta que otro sueño se le presentó: navegar en la fragata ARA “Libertad”.

Cecilia Tello recorrió puertos extranjeros en un itinerario de 17 mil millas náuticas durante casi 6 meses, de agosto del año pasado a enero de este año: puertos de Brasil, Uruguay, España, Portugal, Francia, Bélgica, Irlanda, EEUU; en octubre, en el Reino Unido, cumplió sus 28 años.

“Estudié 3 años de inglés antes de ingresar a la Armada y cumplir años en Londres fue hermoso e inolvidable. Todo el viaje fue muy especial, un orgullo y un sueño que tenía desde que había ingresado a la Armada”, enfatizó. Por primera vez, una mujer conformaba la banda de a bordo y eso también la complació: abrir puertas y caminos a otras camaradas femeninas de su especialidad.

Le encantó tocar mientras el buque escuela amarraba o zarpaba de cada puerto: “Tocábamos desde la cubierta temas nuestros y en honor al lugar; se unían músicos y bailarines. Por ejemplo en Bridgetown (Barbados) un músico del país nos dirigió en un tema de ellos y luego entonamos con su banda, al unísono, la Marcha de San Lorenzo”, contó. También en los puertos hacían presentaciones con los invitados especiales que embarcaban en la fragata donde no sólo tocaban marchas militares sino también jazz y tango. Así pudo conocer a muchos músicos de Armadas y bandas extranjeras, como también compartir con otros marinos de la fragata quienes, sin ser de especialidad músico, hacían folkclore argentino.

Volvió muy satisfecha de la experiencia vivida y de los logros obtenidos, y le encantaría volver a la fragata, “porque fueron los meses más felices de mi vida”, dijo. “Amo ser música y no dejaría nunca la Armada, pero mi otra pasión es la salud”, contó. Estudió Radiología y se recibió en el 2017, hace trabajo ad honorem en distintos hospitales y piensa seguir el año que viene alguna licenciatura relacionada, como la de Bioimágenes.

En su tiempo libre le gusta la natación y va al gimnasio. Ahora en cuarentena por el COVID-19, ejercita en casa, extrañando sus días en la banda aunque realiza guardias y no para de pensar en seguir superando logros en su carrera. Para el 17 y el 29 de mayo, Día de la Armada y del Ejército Argentino, respectivamente, la convocaron a participar en videos institucionales ejecutando las marchas de cada Fuerza; cada músico tocó desde su casa.

A Giggi le gusta todo tipo de música, y aunque el cuarteto le tira por su origen, escucha de todo. Allá en Córdoba quedaron muchos tíos, su querida abuela, su añorada ahijada, su mejor amiga Pamela y familia, los recuerdos de voley en su juventud, sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla”.

Cuando vuelve a su provincia, su casa está en Barrio Pueyrredón, donde se encuentra su abuela, y nombra el Barrio Sacchi, donde están sus tíos y primos. Dice que no se decidió por ningún cuadro de fútbol cordobés, ya que su abuela es de Talleres, su abuelo fue de Racing, su mamá de Instituto, su primo-hermano de Belgrano y todos se disputaban de quién era ella, por lo que para no sumar divisiones familiares, simpatiza con Boca Juniors.

A Giggi le costó mucho irse de Córdoba, siendo lo que más extraña las reuniones de domingos en familia pero, a pesar de no tener a nadie y no conocer nada de la Armada al principio, fue acostumbrándose y hoy se siente realmente feliz y orgullosa de pertenecer a la Institución.

“Agradezco a la Armada Argentina porque me ayudó a ser lo que soy y a crecer. De la Armada me gusta vestir el uniforme, el respeto que genera, trabajar en equipo y el compañerismo; para mí es una segunda familia”, aseguró.

“Servir a la Patria es el orgullo más grande que siento no sólo para mí sino también para mi familia; un servicio a la Nación para defenderla y una vocación, la de dar siempre lo mejor de uno en el servicio”, concluyó la joven marina y música cordobesa.