En 2016 el Senado de la Nación estableció el 17 de junio como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. En esa fecha en el año 1821 falleció Martín Miguel de Güemes. Héroe de nuestra Independencia, el Padre de los Pobres.

Martín Miguel de Güemes, era un hombre de la aristocracia norteña, que había participado en la defensa de Buenos Aires frente a los ingleses, había adherido rápidamente a la revolución de Mayo y cooperado con las campañas de Suipacha y Huaqui. Con grado de teniente, sorteó las iniciales reservas de Belgrano hacia su persona para volver a ser destinado a la lucha en el norte.

Pero además de un guerrero de la independencia, fue un gobernante visionario de Salta, la cual gobernó por seis años. Repartió tierras, promovió las artesanias y la industria regional, confiscó animales y riquezas para la causa patriota; fomentó el mercado interno, la producción y la protección de la producción local.

Fue Gobernador de Salta desde 1815, organizó las partidas guerrilleras que impidieron el avance del ejército español en el Alto Perú, permitiendo a San Martín la preparación del ejército de los Andes. La decisión de Pueyrredón fue apoyada por San Martín, compartiendo ambos el aprecio y reconociendo los valores militares y el carisma de Güemes y le confiaron la custodia de la frontera Norte. Con escasos recursos, libró una constante guerra defensiva, la “Guerra Gaucha”, que mantuvo al resto del territorio argentino libre de invasiones realistas.

Dirá San Martín: "Los gauchos de Salta solos, están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado".

Güemes representó al pueblo salteño en armas, pues lo siguieron los jóvenes y gauchos de todas las clases sociales, de la ciudad y de las poblaciones rurales, que veían en él al caudillo indiscutible. En esta guerra Güemes usó todo el dinero que había heredado y su sueldo lo repartía entre sus pobres gauchos, a tal punto que sólo dejó a su esposa y sus hijos su buen nombre.

Martín Miguel de Güemes cumplió fielmente con la misión que la Patria le encomendó. Pero su gloria y consagración está en su respuesta a los jefes realistas que quisieron sobornarlo.

El Jefe de la Vanguardia del Ejército de Lima, Pedro Olañeta, le ofreció dinero en cantidad suficiente como "para labrar su felicidad futura". Le ofreció además "proporcionarle cuanto desea para su familia". Sólo tenía que dejarles entrar a Salta y Jujuy.

En su respuesta, fechada el 21 de octubre de 1816, le dijo al jefe realista, entre otras cosas:

"Al leer su carta del 19 del corriente, formé la idea de no contestarla para que mi silencio acreditara mi justa indignación. Pero como me animan sentimientos honrados diré a usted que desde ahora y para siempre renuncio y detesto ese decantado bien que desea proporcionarme. No quiero favores con perjuicio para mi país: éste ha de ser libre a pesar del mundo entero.”

Decir tan solo que fue un caudillo es quedar pobre a la hora de describir a este prócer, el cual fue leal a la patria y sus ideales, prudente, visionario, inteligente, honesto. Ante todo fue modelo para quienes lo apoyaron, fue un líder comprometido con su gente aun en detrimento de las seguridades para su propia vida.

Hoy homenajeamos que en nuestra historia hay hombres que nos han marcado el camino para ser un pueblo grande, un pueblo prospero; festejamos que tenemos pruebas de lo que el coraje y la honestidad pueden hacer cuando se practican con coherencia.