¿Cómo afecta el paro de transporte a los trabajadores carlospacenses?

El paro de transporte lleva más de noventa días y el conflicto entre los trabajadores nucleados en AOITA y las empresas parece no encontrar solución, afectando a miles de cordobeses que no cuentan con servicio interurbano. En la ciudad de Carlos Paz, la situación es más compleja porque la medida también afecta el servicio urbano del Transporte de la Villa.

Los principales damnificados son los usuarios carlospacenses que hacían uso del transporte público para atravesar largas distancias y cumplir con sus tareas laborales. Cuando la cuarentena estaba en Fase 1, muchos comercios, establecimientos gastronómicos y oficinas públicas se encontraban cerradas, por lo que el impacto fue menor; sin embargo, a partir de la flexibilización, todo se hizo más complicado y muchos vecinos se vieron afectados.

María es trabajadora doméstica y cuenta su situación personal. «Yo vivo en barrio Colinas y trabajo en una casa de una familia que vive en Altos de las Vertientes. Se me hace imposible trasladarme a pie, por lo cual me estoy arreglando en estos días con un familiar que algunos días tiene que dirigirse para la zona. Me faltan algunas cuadras que las completo caminando».

Por otra parte, Carlos es un vecino del barrio Altos del Valle y se desempeña en un bar del centro de la ciudad. «En mi casa, tenemos un solo vehículo. Tenemos que organizarnos y tratar de salir todos juntos los que vamos a trabajar, porque sino es imposible que podamos cumplir con el trabajo. Ojalá que los choferes y los dueños de las empresas sepan que ellos están brindando un servicio esencial y que no pueden dejarnos a pata. Piensan sólo en sus bolsillos y perjudican a mucha gente».

Nelson vive con sus padres en El Fantasio y trabaja en un autoservicio ubicado sobre Avenida San Martín. «Me están prestando el auto mis papás, pero no sé por cuánto tiempo más. Se gasta mucho en nafta y me queda poco de lo que gano. Mi papá tendrá que volver a trabajar muy pronto y si el paro sigue, no sé cómo voy a hacer. Antes yo me tomaba el colectivo y me dejaba a 50 metros del lugar donde trabajo»; destacó a El Diario.