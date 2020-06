«Mi vida cambió para siempre cuando me hice bombero»

En el marco de la celebración del Día del Bombero Argentino, visitamos el cuartel de Carlos Paz y dialogamos con uno de sus integrantes sobre los principios y valores que rigen su actividad y las razones que lo llevaron a convertirse en bombero. El cabo Fernando Dutra lleva diez años en la institución y aseguró: «Mi vida cambió cuando pisé el cuartel por primera vez».

Durante una entrevista concedida a El Diario, Dutra destacó: «Cuando era joven, me llamaba mucho la atención el riesgo y la adrenalina, pero fui creciendo y descubriendo otros motivos para pertenecer al cuerpo de bomberos. La cuestión social también es muy importante y nosotros somos voluntarios, no tenemos ingresos y lo hacemos por vocación de servicio».

«No estamos acá por una cuestión personal o individual, estamos como un servicio a la comunidad. El bombero no es más que una simple persona con valores sociales, que tiene una familia y sentimientos. Es una persona común y corriente, con mucho amor a la comunidad. Cuando se hablan de héroes, yo no me siento así, creo que los que quisieron ser héroes están en otro lado. Somos gente normal con sentido social»; destacó.

«Tenemos nuestras virtudes y defectos como cualquier otra persona. Algunos hacemos actividades de alto riesgo pero es importante cuidar siempre la seguridad personal para cuidar a otras personas. Más allá del concepto que la sociedad tiene sobre lo que significa ser bombero, los que estamos ahí, mantenemos el espíritu por el cual ingresamos. Tenemos amor por nuestro uniforme y la institución»; agregó el voluntario.

«Todavía estoy madurando y todos los días aprendo algo más de los valores que uno tiene que tener, esta es una profesión muy exigente y una persona individualista y egoísta no puede durar mucho en el cuartel. Solamente tendrá éxito en una placa de bronce. El bombero es simple y sencillo y está ahí porque quiere estar»; completó.