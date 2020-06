Dos casos positivos de Covid-19 en Salsipuedes

El COE Central y Epidemiología de la provincia de Córdoba informaron de dos casos de Covid-19 en la ciudad de Salsipuedes, ocurridos por contacto estrecho con un caso de la ciudad de Córdoba.

En este momento se intenta determinar la trazabilidad de contactos de ambos casos y al mismo tiempo se reforzaron los controles en los accesos a la ciudad.

El Intendente Marcelo Bustos habló a la población a través de las redes sociales: "Quiero informar oficialmente que hace unos momentos epidemiología de la provincia y nos han informado de 2 casos positivos en Salsipuedes. Los mismos se han dado por contacto estrecho con un caso positivo de la ciudad de Córdoba.

Estamos trabajando junto con el gobierno de la provincia de Córdoba para determinar la trazabilidad o los contactos que estos vecinos han tenido con vecinos de Salsipuedes. Hemos reforzado en ese sentido los controles sobre ruta e53 en conjunto con la fuerza de seguridad".

Además recordó "qué es obligatorio lavarse las manos todas las veces que sea necesario, no salgas de tu casa si no es sumamente necesario pero si tenés que hacerlo y no podés evitarlo, no salgas con tu familia, te pido por favor que respeten todos los protocolos de sanidad para que podamos cuidarte mejor".