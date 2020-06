Las personas obesas tienen más riesgo de contraer formas severas de Covid-19

Un reciente estudio de la Sociedad Argentina de Nutrición da cuenta que más de la mitad de las 5000 personas encuestadas "aumentaron de peso durante la cuarentena", lo que complica a las personas ya de por sí obesas.



Las personas que padecen obesidad son los que se encuentran en mayor riesgo de contraer las formas más severas de coronavirus debido a que su elevado índice de masa corporal (IMC) los pone más vulnerables frente a cuadros respiratorios agudos y porque su respuesta inmunológica "no está debidamente regulada" según especialista.



Ana Cappelletti, médica especializada en endocrinología y obesidad, directora de posgrados en Obesidad de la Universidad Favaloro, advirtió que en la Argentina "se estima que el 25% de las personas tienen un IMC elevado" y que esta situación "los pone en desventaja frente a la pandemia de Covid-19



"Además se comprobó que los jóvenes que sufren de obesidad se hallan en un riesgo semejante al de una persona mayor de 70 años ante una infección por coronavirus" dijo Cappelletti, quien es secretaria de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN),



Explicó que esta situación "no debería haber sido ahora una sorpresa ya que las personas con obesidad tienen riesgo de cursar de forma más severa los cuadros respiratorios, pues esto ya se había dado durante la pandemia de H1N1”,



Respecto a como funciona el mecanismo de mayor afectación del Covid-19, la experta explicó que "en las personas obesas hay un cuadro inflamatorio crónico que es mayor según aumenta el grado de exceso de peso. Y la respuesta inmunológica de las personas con obesidad no está debidamente regulada"



En este sentido puntualizó que los obesos "pierden capacidad de responder de manera efectiva para bloquear la infección del virus. Se genera algo que los científicos llaman una ‘tormenta inflamatoria’”.



Un reciente estudio de la Sociedad Argentina de Nutrición da cuenta que más de la mitad de las 5000 personas encuestadas "aumentaron de peso durante la cuarentena", lo que complica a las personas ya de por sí obesas.



"Esta situación de confinamiento complica porque influye sobre las emociones y el comer por emociones es algo que afecta a muchas personas con sobrepeso y obesidad. Complica, además, porque estamos más tiempo en casa y el movimiento se hace más difícil”, puntualizó.