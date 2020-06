El cementerio de Carlos Paz hoy abierto hasta las 17 horas

Con motivo del Día del Padre, el municipio habilitó hoy y de manera excepcional el Cementerio Municipal Madre María del Tránsito de Cabanillas.

A los fines de garantizar la seguridad de los vecinos que vayan a visitar a sus difuntos en una fecha tan especial, se implementó un protocolo.

El horario será de 08:00 a 17:00 hs., no habrá misa. Además no se podrá poner agua en floreros para evitar enfermedades derivadas de picaduras de mosquito.

Se deberá utilizar barbijo o tapaboca en forma permanente y en el ingreso, se dispondrá de alcohol en gel y solución sanitizante

Hay que respetar la distancia social de 2 metros y no podrá haber más de dos visitantes por nicho, fosa o panteón. La permanencia en el lugar no puede superar los 15 minutos y no se permite la manipulación del mobiliario del lugar.

Además cada dos horas se realizarán tareas de desinfección de espacios comunes en tanto que se realizará un registro de ingreso y egreso de todas las personas.