La mitad de los argentinos tuvo bajas importantes en sus ingresos

País.- Además de la inflación, que reduce permanentemente el poder adquisitivo de la población en Argentina, la fuerte caída de la actividad durante la cuarentena afectó directamente en los ingresos de la mitad de los argentinos, en especial en quienes se desempeñan en actividades que cayeron por el efecto cuarentena por la pandemia del Covid-19, no así en la otra mitad de la población, cuyos ingresos no resultaron afectados y corresponde a los que se desempeñan en el sector público, o bien en actividades como almacenes, supermercados, farmacias y otros, que no redujeron su labor en lo que va de la cuarentena.

El dato surge de un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade), en el que señala que el 53% de la población argentina sufrió bajas importantes en sus niveles de ingresos. Además, 4 de cada 10 (42%) no pudieron pagar ciertos servicios públicos.

Los que sufrieron bajas en sus ingresos principalmente fueron los comerciantes y profesionales, pequeñas pymes y las grandes empresas que resignaron ingresos por tener cerradas sus puertas, o por trabajar parcialmente. A todo ello se le suma el amplio sector de la economía informal que promedia alrededor del 40% en el país y que incluye desde el cuidacoches y el servicio doméstico hasta grandes cadenas comerciales, industriales o de la construcción. Además, los que resultaron despedidos de sus empleos.

Dentro de la población que no sufrió bajas están los que se encuentran en la administración pública nacional, provincial y municipal; además el sector agropecuario y las industrias alimenticia y farmacéutica pudieron comercializar su producción sin mayores inconvenientes.