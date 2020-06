Las recomendaciones de Carlos Paz Gas contra un «enemigo silencioso»

Con motivo de la llegada del invierno, la empresa municipal Carlos Paz Gas sacó una serie de recomendaciones para evitar las intoxicaciones con monóxido de carbono. La prestataria sugirió a los vecinos revisar los artefactos de calefacción para evitar pérdidas que pudiesen derivar en casos graves y tomar una serie de recaudos.

Ya hubo dos fallecidos en la ciudad por la acción del monóxido de carbono, un enemigo silencioso que además no produce olor, por lo que se resulta muy difícil identificar una pérdida cuando está ocurriendo.

No obstante, existen algunas señales a las que debemos prestar atención. Si la llama de combustión de gas, tiene en la punta un color amarillo o anaranjado, puede que no esté funcionando correctamente. En caso de sentir algún olor que no resulte agradable y detectar manchas en la pared de los calefactores, también es necesario revisar los artefactos. También es muy importante, ventilar los espacios para sacar la humedad y garantizar la circulación de un aire más limpio.

Para consultas, los interesados podrán comunicarse con Carlos Paz Gas a los números: (03541) 439133 o (03541) 495427; a través de Whatsapp al (3541) 543980 o (3541) 543983 o ingresar al sitio web de la empresa.