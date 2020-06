Córdoba: Dueños de bares y restaurantes quieren reabrir sus puertas

Los propietarios de treinta bares y restaurantes de la ciudad de Córdoba se movilizaron esta mañana para reclamar al Centro de Operaciones de Emergencias que autorice la reapertura de sus establecimientos, luego de haber permanecido por cien días con sus puertas cerradas por el avance del coronavirus.

Se concentraron en Achaval Rodríguez y Vélez Sársfield y aseguran que están viviendo una situación crítica, provocada por la caída de las ventas, la acumulación de deudas con los proveedores y la imposibilidad de generar nuevos ingresos.

Los gastronómicos cuestionaron la marcha atrás que se dio a partir de los últimos casos positivos registrados en la capital provincial y reclaman que se aplique el mismo protocolo que en ciudades como Carlos Paz, Villa Allende o La Calera.

Asimismo, sostienen que son alrededor de trescientos establecimientos que se encuentran en peligro y que también podrían perderse numerosos puestos de trabajo. Pablo es propietario de un local en Güemes y expresó: «Estamos protestando porque llevábamos muchísimos días sin trabajar, porque tenemos muchos empleados que dependen de nosotros, porque la luz, los impuestos y los alquileres tenemos que seguir pagándolos. La situación es crítica, hay un 30% de negocios que tuvieron que cerrar y los otros estamos endeudados para mantener los negocios».

«Hemos presentado protocolos para abrir y no tenemos respuesta, estamos a la deriva y no entendemos por qué algunas actividades se habilitan y otras no. Sabemos que no somos un servicio esencial, pero podríamos abrir siguiendo ciertos protocolos como los que se aplican en el interior provincial para no generar ningún peligro. Muchas familias viven de esto y no sabemos qué hacer»; finalizó.