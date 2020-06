Intimarán a la Coopi para que frene el recambio de los medidores

En medio de la polémica que volvió a poner en el ojo de la tormenta a la Coopi, el bloque de Carlos Paz Unido presentó un proyecto para que el Concejo de Representantes ordene a la prestataria que se abstenga de hacer el recambio de medidores de agua. Durante las últimas horas, las redes sociales se vieron inundadas de denuncias de vecinos que aseguran haber recibido una carta donde la cooperativa les informa sobre estas tareas y fija un monto que deberán abonar.

Desde el oficialismo, aseguran que cualquier acción relativa al cambio de instrumentos de medición debe contar con autorización del municipio y solicitaron a la cooperativa que, en el plazo de 10 días, informe sobre las cuentas que se han visto afectadas por el cambio de medidor, detallando titular, monto y concepto a cobrar al usuario. También se solicitó la intervención del Defensor del Pueblo y el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP).

Los ediles del bloque mayoritario defendieron la potestad de la Municipalidad sobre el servicio de agua y aseguraron que «se trata de un nuevo atropello de la cooperativa en este conflicto donde han puesto de rehén al vecino de Carlos Paz».

El concejal Sebastián Guruceta expresó: «Es otro atropello más y forma parte de todo lo que ha pasado desde que asumimos esta gestión, el comportamiento arbitrario, irregular y contrario a la ley que viene mostrando la conducción de la Coopi durante los últimos años. Están perjudicando directamente al vecino con esta medida que no cuenta con autorización del titular del servicio, que es el municipio y que ha sido ratificado en todas las instancias judiciales».

«No sólo que le cobran al vecino la capitalización y se niegan a entregar el manejo del servicio, sino que ahora directamente quieren sacarle la plata al vecino en medio de un contexto como que el que estamos viviendo»; agregó.

«No es la primera vez que lo intentan. lo quisieron hacer en 2016 y fueron denunciados por el entonces Defensor del Pueblo, Alejandro Luchessi. Es un atropello y no vamos a dejar que vayan por el bolsillo de los carlospacenses. Vamos a dar parte de esta situación a la Defensoría del Pueblo y al Ente Regulador de Servicios Públicos, para que se arbitren los medios necesarios y los vecinos puedan denunciar esta situación fuera de toda norma»; destacó el concejal Guruceta.

Críticas a la oposición

El concejal Sebastián Guruceta también aseguró que esta acción -ampliamente cuestionada por la sociedad- se lleva adelante con «complicidad» de sectores opositores al gobierno. «Es una historia que ya conocemos, que conocen también los vecinos. La Coopi cuenta con la complicidad de sectores como aquellos que responden a (Carlos Paz) Felpeto, (Emilio) Iosa, (Rodrigo) Serna, a los Caserio y (Walter) Gispert, esos mismos concejales avalan este tipo de acciones, como avalaron en la última sesión que la Cooperativa firmara un convenio con el presidente de una asociación civil como prestataria del servicio de agua. Si tuviésemos una oposición responsable, la cooperativa no podría seguir operando de esta manera»; cuestionó.

«El municipio no autorizará ningún recambio»

Guruceta también defendió la titularidad del servicio de agua por parte del municipio, que fue ratificado judicialmente. «El servicio de agua pertenece a la ciudad de Villa Carlos Paz y no a una empresa. Ellos para llevar adelante una acción como ésta, deben solicitar autorización al municipio y no lo hacen porque saben que nunca la tendrán. Ellos no tienen relación con el gobierno municipal y no son reconocidos como prestadores de ningún servicio. Nunca aprobaríamos algo así, porque siempre vamos a defender los intereses de los vecinos y no un negociado»; concluyó.