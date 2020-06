Izaron una bandera de la diversidad sexual en el Parque Sarmiento

El intendente Martín Llaryora junto al viceintendente Daniel Passerini, funcionarios y miembros del colectivo LGBTIQ+ de Córdoba elevaron la bandera de la diversidad sexual en el centro del Parque Sarmiento.

En el acto, realizado en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, la máxima autoridad del ejecutivo municipal expresó: “Las sociedades más desarrolladas en el mundo de hoy son las más integradas. Por eso destinamos un mástil exclusivo para que esta bandera flamee todos los días en el corazón del Parque Sarmiento, en el mástil mayor”.

Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ por una serie de manifestaciones llevada a cabo en 1969 en Nueva York, Estados Unidos, que se recuerda como la primera vez en la historia del país en la que el colectivo luchó contra el sistema de persecución.

“La primera lucha en Argentina fue en el 92”, rememoró el intendente, “tuvieron que marchar con la cara tapada, con un pañuelo blanco, por el miedo a que le vean la cara y después ser estigmatizados, ser discriminados, tal vez en su trabajo, en su profesión, en el grupo de amistades. Y que hoy estemos aquí es gracias a ellos. Por eso me parece importante que hoy podamos ir más adelante y poner determinados símbolos para que sean permanentes”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, expresó que “parte de nuestro equipo, por ejemplo de servidores urbanos, cuenta con personas que tienen cualquier tipo de creencia religiosa, de creencia política, y que tienen cualquier tipo de identidad sexual. Porque no podemos discutir más si una persona puede o no formar parte de un espacio porque cree en un Dios, porque cree en un partido, o porque tiene o no una u otra identidad sexual”.

La presidenta de Córdoba Diversa, Ana Laura Torres Vera, se expresó en nombre de la organización: “Estamos aquí compartiendo junto al intendente la enorme y gran decisión que ha tomado su gestión de dignificar nuestra lucha a través de este importante espacio, en una fecha tan importante para nosotras. No resta más que agradecer, ponernos a trabajar y seguir en la lucha”.

Al pie del mástil ubicado en la rotonda de Deodoro Roca se instaló una plaqueta que reza: “Con la firme convicción de construir una sociedad cada día más inclusiva, igualitaria y respetuosa de las diferencias, hoy junto a representantes del colectivo LGTBIQ+, izamos la Bandera de la Diversidad en el mástil principal del Parque Sarmiento. Flameará en lo alto de manera permanente como símbolo de nuestro compromiso”.