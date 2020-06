Preocupación en comercios por la sectorización de ayuda salarial

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su preocupación por los trascendidos que indican que el Gobierno Nacional está estudiando la posibilidad de extender en junio el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), solo por regiones y por sector de actividad, para cubrir hasta el 50% del pago de salarios en empresas privadas.



"Es sabido que la reactivación económica está en proceso y que las provincias están llevando adelante aperturas progresivas de las actividades productivas, sin embargo, las pymes están muy lejos de recuperarse a nivel anteriores a la pandemia del COVID-19, donde ya estaban duramente golpeadas" aseguraron en un comunicado.



"Desde CAME solicitaremos al Gobierno Nacional que esta determinación contemple la particular situación de las principales generadoras de empleo del país, que acumulan una gran deuda fiscal y crediticia y que, con mucho esfuerzo, no realizaron despidos durante este período de cuarentena" sentenciaron.