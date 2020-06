¡A todo ritmo!: Hoy se celebra el «Día del Cuarteto» en Córdoba

La música de Córdoba está de festejo hoy, se celebra el Día del Cuarteto. La fecha fue instaurada por la Legislatura y reconoce a este género como patrimonio cultural de la provincia, por música, letras y danzas. Es una fecha muy especial enmarcada por la pandemia de coronavirus, lo que llevó al cierre de las salas y la suspensión de todos los bailes desde hace casi tres meses.

La fecha fue elegida para conmemorar la primera transmisión radial de un concierto de cuarteto: el 4 de junio de 1943, cuando el Cuarteto Característico Leo hacía sonar los primeros acordes del nuevo ritmo para los oyentes de LV3 Córdoba.

En el Día del Cuarteto, el máximo ídolo popular cordobés: Carlos «La Mona» Jiménez grabó un video donde aseguró: «Tantos mensajes que me han dado me dieron mucha vida. Por eso, no lo puedo hacer en vivo porque tengo que salir con los músicos y soy una persona de alto riesgo. Me estoy cuidando para que cuando se abra la ventana de la alegría, estoy ahí presente para cantarles con todo mi amor».

«Los extraño mucho. No me voy a bajar del escenario. Me voy a subir el día que Dios quiera. Y si Dios me da suerte y fuerza, cuando se abra la ventana de la alegría, estaré arriba del escenario para cantarles con todo mi amor para decirles ¡arriba, viva el cuarteto!»; reconoció «La Mona».

Por su parte, los empresarios del espectáculo solicitaron a las autoridades municipales que se diseñe un protocolo específico para la vuelta de los bailes de cuarteto, en el marco de la flexibilización de la cuarentena. «Queremos trabajar, no queremos subsidios ni ayudas económicas. Queremos que escuchen nuestros protocolos, y necesitamos que separen el cuarteto de otras actividades de entretenimientos, porque el cuarteto tiene características única»; expresaron los productores.

«Por favor, las miles de familias que dependen del cuarteto, pedimos que la Municipalidad y el Gobierno de Córdoba escuchen a los que hace muchísimos años realizamos los bailes para presentar los protocolos y las medidas que se pueden tomar para la sanidad»; completaron a través de un comunicado difundido hoy.