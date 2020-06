No hay fondos para pagar a los choferes y sigue el paro de interurbanos

Pese a que se alcanzó un acuerdo la semana pasada, las empresas de transporte no lograron juntar el dinero necesario para afrontar el pago de los salarios a los choferes y el servicio de transporte interurbano no se reanudaría mañana. El paro lleva 53 días y también afecta al servicio urbano de Carlos Paz.

Los empresarios reconocieron este jueves que no pudieron afrontar el compromiso acordado con los trabajadores y no se lograrán concretar los depósitos pactados, al tiempo que sostuvieron que desconocen cuándo llegarán los subsidios de la Nación.

El gremio AOITA adelantó que se esperará «hasta el último segundo» el ingreso de los depósitos, pero que si no se cumplen con los puntos pactados, no volverá a circular el transporte interurbano en la Provincia de Córdoba.

El viernes pasado, se firmó un acuerdo donde las empresas de transporte se comprometían a pagar el 100% de los haberes de marzo y un 75% para los meses de abril y mayo, de los cuales sólo se alcanzó el 30%. Los fondos no están y los trabajadores analizarán esta noche si extienden hasta la próxima semana la medida de fuerza.

Emiliano Gramajo, titular del gremio AOITA, señaló a El Diario: «El acuerdo se firmó el lunes pasado y las empresas debían pagar hoy los salarios del mes de mayo. Siempre ha pasado, pero ya no sabemos qué ocurrirá. Nos hemos rebajado los salarios para lograr un acuerdo marco pero si no pueden pagar lo que hemos pactado, entonces no sabemos qué pasará. Llevamos 53 días de paro y si no pueden pagar el 75% de nuestros salarios, es vergonzoso».