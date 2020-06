La cuarentena puso en jaque a un centro de jubilados de Carlos Paz

Ante la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, el Centro de Jubilados «El Lago» de Villa Carlos Paz corre riesgo de cerrar sus puertas definitivamente. Debido a la cuarentena, los abuelos dejaron de abonar la cuota societaria y las autoridades del establecimiento no pueden solventar los gastos de alquiler y servicios.

Además, se suspendieron todos los talleres que eran brindados a través del PAMI y hay más de veinte talleristas que perderán sus fuentes laborales.

Mayra Marcuzzi es psicóloga y gerontóloga, ocupa el lugar de coordinadora de los talleres que brinda el PAMI y señaló: «Los centros de jubilados en Argentina son entidades autónomas que se crean por voluntades y después se rigen por institutos con estatutos inscriptos y personería jurídica. En el país, existen diferentes formas de funcionar y esa decisión de estatutos y condiciones. En Carlos Paz hay dos, uno de ellos que por voluntad propia firma convenios con PAMI para la entrega de bolsones a sus afiliados y poder brindar actividades socio preventivas que se dictan a través de talleres».

«Hoy, el centro de jubilados no tiene forma de sobrevivir, está cerrado porque quienes lo atienden son personas mayores y deben cumplir con el confinamiento»; agregó.

«Este centro de jubilados no tiene sede propia, se alquila una casa y el alquiler subió de forma considerable al igual que los servicios. La cuota social es de $80 por personas, porque sabemos que a una persona mayor no se le puede pedir mucho más que eso y también hay poca participación en general. El municipio ofreció un subsidio de 14 mil pesos de forma extraordinaria, osea por única vez, por lo que no es suficiente. Sin centro de jubilados no hay talleres y por ende, no hay trabajo para una veintena de profesores que dan clases»; completó.