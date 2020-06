La fuerza del Pilates para cambiar nuestras vidas

Lucía Carletta es personal trainer y profesora de Pilates, tiene su estudio en Carlos Paz y asegura que es una de las prácticas más recomendables para atravesar la cuarentena, ya que sirve para aliviar tensiones y mejorar nuestra salud y bienestar. Su pasión por esta actividad y su espíritu solidario, la llevaron a dictar clases virtuales al personal de salud de Tierra del Fuego y eso le valió hasta un reconocimiento del gobernador fueguino.

Amante de la ciudad donde se radicó hace casi tres años, reconoce que está muy contenta por la respuesta que su propuesta tuvo entre los vecinos carlospacenses y que debió ampliar sus instalaciones.

En diálogo con El Diario, Lucía destacó la importancia de acompañar con actividad deportiva el aislamiento social, preventivo y obligatorio y señaló: «El Método Pilates otorga muchos beneficios, la gente llega generalmente con algún dolor o porque se lo recomendó el médico o un amigo, pero lo ideal es venir para evitar el dolor y antes de que lo indiquen. Yo tengo gente de todas las edades, desde 18 años en adelante. Tengo hasta de 76 años que vienen y hacen los ejercicios. Deportistas profesionales o chicos que hacen cross-fit o ciclismo, jugadores de tenis y paddel, jubiladas y gente que necesita corregir su postura corporal. Yo comenzó con el Pilates después de terminar el profesora de Educación Física en Córdoba y comenzar a entrenar grupos como personal trainer. Fue cuando la pareja de un amigo de mi novio me recomendó que me formara en el método».

«Pilates vuelve el cuerpo a su eje, es equilibrio de cuerpo, mente y alma. La búsqueda de armonía, el ejercicio de la concentración, trabajamos la independencia de movimiento, la respiración y todos empiezan a notar cambios rápidamente y ganar confianza. No es una rehabilitación, es readaptación del cuerpo a la postura correcta. Creo que el secreto es que yo le sumo un plus con mi energía y eso hace que me busquen tanto deportistas profesionales como kinesiólogos, profesores de Pilates y personas comunes que quieren mejorar su calidad de vida»; agregó.

En tiempos de cuarentena, muchos encontraron en las actividades deportivas una alternativa y Lucía consideró: «Siempre es bueno combatir el sedentarismo y las malas posturas, porque hay mucha gente con patologías que desencadenan en dolores de cintura, cervicales y problemas de respiración que mejoran sus vidas con Pilates».

Tras la implementación del aislamiento, la profesora dejó de dictar sus clases presenciales y se encuentra esperando que el Centro de Operaciones de Emergencias habilite nuevas actividades deportivas para retomar. «Llevo tres meses sin trabajar y durante este tiempo, grabé algunas clases virtuales que mis alumnos fueron haciendo. Pero lo cierto es que a mí me resulta muy difícil hacer clases virtuales, porque no puedo corregir los ejercicios y asegurarme que la clase se aproveche. El Pilates demanda de mucha concentración y no deben haber interrupciones. Mis alumnos quieren volver, yo quiero volver y estamos esperando que se autorice el rubro para volver a trabajar. Somos agentes de salud, porque es esto lo que generamos»; contó a este medio.

Una acción solidaria y el saludo del gobernador

Hace algunas semanas a través de Internet y de forma gratuita, Lucía Carletta comenzó dar clases de estiramiento y relajación a un grupo de profesionales de la salud de Tierra del Fuego que están abocados a la campaña de vacunación contra la gripe en el sur del país. Cada vez que había algún «hueco» en sus actividades diarias, la profesora les recomendaba ejercicios para liberar el estrés y que puedan hacer más llevadero su trabajo. Entre los alumnos tenía a su mamá, que es enfermera de la provincia.

Esta acción solidaria, llegó a oídos del gobernador Gustavo Melella, quien la felicitó y le envió un mensaje por su cumpleaños en una encomienda enviada desde Ushuaia que contenía carteles y cartas de agradecimiento de los trabajadores de la salud.

¿Quéres empezar Pilates?

Las clases se hacen con cita previa y podés contactar a Lucía Carletta a través de su instagram: @carlettalucia o bien al teléfono: (351)-7152375.