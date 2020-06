Vecina de Carlos Paz ofrece 40 mil pesos por su perra

Una vecina de Carlos Paz ofrece 40 mil pesos de recompensa a quien pueda ayudarlo a encontrar a su perra que perdió hace cuatro meses atrás. Ahora a través de una publicación busca datos que le permitan recuperarla.

"Una noche de febrero salí a comprar y cuando volví mi portón estaba abierto, no sé porque , En fin, la han visto corriendo por varios lugares a los que fui enseguida pero ella ya se había ido.. le doy $40.000 de recompensa a quien me diga la verdad , quien la tiene. Ella no se deja agarrar por otra persona que no sea yo, no quiere a los hombres, no se deja agarrar por nadie,ya han intentado agarrarla pero no pudieron y ella asustada se fue corriendo más lejos. Porfavor si la ves llámame 03541579696. No atiendo números en privado" posteó.