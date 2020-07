Carlos Paz: Los choferes hacen comidas, barbijos y changas para sobrevivir

La crisis del transporte se hace sentir con fuerza en toda la Provincia de Córdoba y afectó gravemente a la ciudad de Carlos Paz, donde además del paro de interurbanos -que lleva casi cien días- se encuentra paralizado el servicio urbano de pasajeros. Los choferes carlospacenses están atravesando una situación dramática y sobreviven cómo pueden: algunos hacen changas, otros venden comida a domicilio y muchos debieron recurrir a la ayuda de sus familiares.

La incertidumbre es moneda corriente desde hace tres meses y muchos colectiveros están llegando a una situación límite, tras haberse gastado en comida los últimos ahorros que tenían. EL DIARIO pudo dialogar con algunos de los choferes que atraviesan esta difícil situación y el panorama es desolador.

«Estamos atravesando una situación muy difícil, estamos sin poder trabajar y realizar una vida normal. En lo económico, cada día se hace más difícil y a muchos se nos están complicando el pago del alquiler y los servicios. Yo vivo con mis padres y me están ayudando a pagar las cuentas, pero hay otros compañeros que la están pasando mal. Muchos se están comiendo los ahorros o están sobreviviendo con algún trabajo que hacen de forma momentánea. A veces, salimos a la calle a realizar algunas compras y trámites y muchos pasajeros nos reconocen y nos preguntan cuándo se retomará el servicio. Pero nosotros no sabemos qué decirles, no depende de nosotros. Es mucha la gente que utiliza el servicio y las empresas no dan respuesta»; contó David, chofer de la empresa Autobuses Santa Fe.

Alberto también se desempeña en la prestataria del servicio urbano en Carlos Paz y aseguró: «El transporte es algo indispensable porque muchas personas deben trasladarse para asistir a sus trabajos y estamos totalmente desamparados. Nos han ido pagando de ´puchitos´ y perdimos la cuenta del dinero que nos deben. En mi caso, yo pago un alquiler y es imposible subsistir sin ingresos. ¿Cómo hacés con los servicios?. Nadie te explica cómo hacer para seguir adelante. Yo antes de ser chofer, vendía productos de limpieza pero esta situación me agarró sin dinero para comprar productos y salir a vender. En este momento, estoy subsistiendo porque mi mujer hace comida para vender y con eso, juntamos unos mangos. No entendemos cómo sigue este conflicto, nosotros tenemos que seguir viviendo de alguna forma. Yo tengo problemas de hipertensión y esta situación nos genera más problemas todavía, más aún sabiendo que hay un acuerdo y no lo están cumpliendo. Es muy grave y terrible».

«Algunos compañeros reciben ayuda a la familia, pero yo no tengo nadie cerca. Hace siete años que soy chofer en Villa Carlos Paz, nunca viví algo así. Estamos agotados por todo lo que está pasando»; confesó.

David Ríos es delegado del gremio AOITA y expresó: «La situación de los choferes es crítica, porque la empresa Autobuses Santa Fé está acéfala y estamos a la deriva. Nos depositaron 15 mil pesos pero no sabemos a qué mes corresponde, no tenemos información ni recibo de sueldo. Estamos en una situación de incertidumbre, no cumplieron con lo pautado en el Ministerio de Trabajo y estamos sin respuesta de ningún tipo».

«Tenemos compañeros que están realizando otros trabajos, uno de ellos está haciendo muebles y los otros hacen trabajos de albañilería. Algunos hacen y venden barbijos, otros venden huevos y uno está vendiendo prepizzas»; completó.