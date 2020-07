Coronavirus en Punilla: ¿Cuántos casos hubo y cómo se está combatiendo?

La aparición de nuevos casos de COVID-19 puso en alerta al Valle de Punilla, donde las autoridades municipales y el Centro de Operaciones de Emergencias vienen trabajando de forma conjunta para concientizar a la población sobre la importancia del distanciamiento social y el uso de barbijo, evitar reuniones masivas y la circulación entre departamentos.

Desde el inicio de la pandemia, hubo 42 casos registrados en las localidades de Carlos Paz, Cosquín, La Cumbre, Villa Giardino, La Falda e Icho Cruz, sin embargo, la situación más crítica se vive por estas horas en la zona centro del departamento.

Durante la última semana, se confirmaron nueve casos positivos en La Falda (dos tienen domicilio en Villa Giardino pero viven en esa ciudad) vinculados al festejo de un cumpleaños en una vivienda de Huerta Grande y un locro entre amigos. Estos dos encuentros que se hicieron pese a la vigencia de la prohibición de hacer juntadas de más de diez personas fuera del contexto familiar, obligaron al desarrollo de un operativo sanitario donde se hicieron alrededor de doscientos testeos rápidos e hisopados.

También se detectó un nuevo positivo en Villa Carlos Paz, de una persona que había sido repatriada y se encuentra con aislamiento domiciliario desde hace una semana.

La directora del Centro de Operaciones de Emergencias de Punilla y Cruz del Eje, Sonia Nieva, concedió una entrevista a El Diario y precisó: «Hemos tenido varios casos vinculados a este encuentro que se realizó semanas atrás y donde participó un joven, quien luego contagió a sus familiares. Los hisopados que se hicieron a los otros asistentes a la choripaneada han dado resultados negativos, por el momento. Hicimos además una ampliación epidemiológica en el anfiteatro municipal de La Falda y se hicieron 68 hisopados y 185 testeos rápidos a la gente que vive próxima a estos domicilios y no tenemos nuevos positivos. También se testearon otros contactos en Carlos Paz y en el Hospital Domingo Funes».

«Tenemos que evaluar la evolución del foco de La Falda, tener todos los resultados y analizar cómo sigue. Creo que si la gente es responsable y toma todas las medidas de prevención., no deberíamos tener problemas. Por lo contrario, si no se respetan las medidas básicas de prevención, vamos a tener problemas»; agregó.

«Debemos comprender que se permiten las reuniones familiares, pero no las juntadas de amigos masivas. Se permiten hasta diez personas, no encuentros multitudinarios. Si se hacen fiestas con gran cantidad de personas, de amigos y amigos de los amigos, cuesta mucho hacer un seguimiento y seguramente, tendremos nuevos casos positivos. No se puede colocar un policía en la puerta de cada casa o al lado de cada ciudadano, se necesita que haya responsabilidad social. Cada uno es responsable de sus actos y lamentablemente, estamos viviendo una situación que nunca vivimos»; reflexionó la titular del COE.

Consultada sobre las perspectiva para las próximas semanas, Nieva apuntó: «Debemos respetar los protocolos, tenemos casos en poblaciones que se compartan como una gran ciudad. Hay gente que vive en una localidad y trabaja en otra, comparten la actividad comercial y el flujo es constante. Por eso, pedimos que vayan a trabajar y no a pasear».