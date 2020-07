Es mamá de mellizos, vive en Carlos Paz y abrió una peluquería con el dinero del IFE

Yanina Molina vive en Carlos Paz, es mamá de mellizos y tras haber perdido su trabajo, cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y decidió utilizar el dinero para abrir una peluquería en el living de su casa. Una historia que emociona por el empuje y la valentía de una mujer que divide su tiempo entre la crianza de sus hijos, las labores de la casa y el sueño de comenzar un emprendimiento propio en plena pandemia.

Desde hace un mes, «Peluquería Indoor» funciona en la calle Dragones 73 del barrio Altos de las Vertientes y está a cargo de Yanina, quien es estilista profesional y antes del inicio de la cuarentena, se desempeñaba en un local de la ciudad de Córdoba.

«Me quedé sin trabajo y empecé a ver qué podía hacer, yo soy estilista profesional y por la falta de movilidad tampoco podía hacer domicilios, así que se me ocurrió poner una peluquería en mi casa. Con mucho esfuerzo, empecé a colocar los espejos, pintar, compré un lavacabezas y puse los sillones, cosas que fui comprando con el dinero que cobré del IFE»; contó a El Diario.

«Antes de comerme la plata, decidí abrir mi propia peluquería para generar los ingresos que necesitamos mis mellizos y yo. Primero compré los productos (que es lo más caro), los espejos y la pintura, después puse algunos de mis ahorros y fui armando todo. Yo trabajaba en una peluquería de Córdoba, pero tenía clientes a quienes atendía en Carlos Paz y entonces comencé a escribirles diciéndoles que había iniciado este emprendimiento. No es fácil porque tengo mellizos que están en edad escolar, tienen seis años y entonces no podía salir de mi casa, tenía que quedarme con ellos y buscar algo que me diera plata para vivir. Yo soy madre sola y al trabajar acá, ahora puedo hacer las dos cosas»; relató Yanina.

Consultada sobre los protocolos sanitarios dispuestos por la pandemia, explicó: «Yo tengo un living muy grande en mi casa, que es donde armé la peluquería y estoy cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Atiendo con barbijos y con el sistema de turnos, porque es mi casa y tengo que organizarme con mis chicos también y para mantener todo limpio y desinfectado».

«Yo comencé con este emprendimiento en este momento y se suma a otras tareas que tenemos las madres, porque soy hasta maestra de primer grado. Como no están teniendo clases, mis mellizos tienen que aprender en casa a leer, escribir, sumar y restar y le mandan tareas, así que también les estuve enseñando durante la cuarentena. Decidí comenzar con la pelu porque entiendo que puede ayudarme a generar dinero, si me comía la plata me quedaba sin nada. Está bueno que la gente utilice el dinero para abrir sus propios negocios, tengo precios accesibles y ojalá que la gente nos acompañe. Tengo la idea de también enseñarle a las chicas que estén empezando para que puedan encontrar una salida laboral»; completó.

Para más información o reservar turnos, contactarse al teléfono: (351)-2734928.