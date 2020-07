Militó la anticuarentena y ahora se contagió de Covid-19

"Nunca creí que iba a terminar aislado siendo privado de mi libertad", dijo Lucio Torres Zavaleta, un joven de 19 años que participó en una marcha anticuarentena y que ahora dio positivo por coronavirus.

Al manifestarse el 25 de Mayo pasado junto a quienes se oponen al aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno frente a la pandemia por Covid-19, Torres Zavaleta habló medios en el lugar y afirmó: "Nos están vendiendo el virus para convertirnos en Venezuela y matarnos de hambre".

Ahora, en una entrevista televisiva, Lucio admitió haberse "expresado mal" y que no niega al coronavirus sino que cuestiona "el uso del pretexto de la cuarentena para llevarnos a Venezuela".

Tras reconocer que no se imaginaba que le iba a tocar estar aislado, añadió: "Tengo 19 años, estoy con ese sentimiento de invencibilidad, de prepotente de cada niño. Como todo, termina siendo un saco de papas que ante el primer golpe te terminás haciendo puré".

"Estoy acá porque no quiero ser una causa de los problemas y ayudar a combatirlo", sostuvo Lucio, quien remarcó: "No tengo ganas de tener que cargar con la muerte de nadie".

"Me parece imprescindible que la gente se cuide. El virus existe", sostuvo Torres Zavaleta.

Respecto a eventuales futuras marchas anticuarentena, aseguró que no participará "Ahora no se me pasa por la cabeza", dijo y añadió: "Esta vez la veo desde la tribuna".