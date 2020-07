Covid-19 en Córdoba: «No esperemos a tener que apilar muertos para tomar conciencia»

El ministro de Salud Daniel Cardozo, pidió casi con desesperación que se cumplan la normas porque los casos van en aumento por las transgresiones que se realizan en la provincia de Córdoba

"No podemos juntarnos más de lo permitido. Los bares restaurantes y confiterías van a cumplimentar el protocolo como corresponde pero tenemos que ser conscientes que esta patología no es un resfriado común y corriente sino que a mucha gente le puede costar la vida" afirmó.

"Lo que es la transmisibilidad de la patología empieza a superar la capacidad de contención que tiene el sistema sanitario en este momento, vamos a empezar a tener circulación, en la cual después no la vamos a poder contener, y todo es consecuencia de la transgresión de las normas y las recomendaciones que actualmente están en vigencia" agregó.

Y dijo: "El día jueves de la semana pasada estábamos poniendo en cuarentena una institución sanitaria que tiene un impacto tremendo en la atención de muchísima gente (clínica Sucre) y en el mismo horario estaban haciendo esta fiesta en Villa Warlcalde. Es inentendible la falta de responsabilidad y compromiso social, no sólo de la gente que organiza este tipo de eventos en la gente que asiste".

"Nos tenemos que dar cuenta y lo vuelvo a repetir no es un resfriado común, no podemos esperar que en nuestros hospitales se llenen de gente, a que nuestras terapia intensiva se llene de gente, que en nuestros respiradores tengamos que elegir a quién darle y a quien no para recién tomar conciencia de que es una patología seria" aseveró Cardozo.

Por último pidió que se denuncien estas actividades de transgresión para evitar más contagios.