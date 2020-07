La Justicia investiga el alojamiento de los operarios de Buenos Aires en el Hotel Uruguay

El municipio de Carlos Paz llevó el caso del contingente de trabajadores hospedado en el Hotel Uruguay a la justicia, y la fiscalía a cargo de la doctora Jorgelina Gómez (abocada a la pandemia de COVID-19) trabaja sobre dos aspectos.

Por un lado, busca determinarse si la autorización de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) firmada por el funcionario Gabriel Bermúdez, fue presentada en tiempo y forma y si tiene validez para estos casos. En segunda instancia, se evaluará por qué el COE Central habría recomendado dos empresas vinculadas a Holcim (cuya planta se encuentra en Malagueño) que contraten un hotel privado que no había sido habilitado para prestar servicios durante la cuarentena vigente en la Provincia de Córdoba.

Según fuentes cercanas a tribunales, el municipio carlospacense informó a la fiscal que labró un acta y denunció el incumplimiento de las normas vigentes.

El gerente apoderado del Hotel Uruguay, Gustavo Auvrit, dijo a El Diario que «todo está en regla» y que el establecimiento no fue clausurado. Auvrit envió un comunicado, donde señala: “Debido a la noticia de público conocimiento sobre el grupo de contingentes que ingresó al Hotel Uruguay, hoy 15 de julio de 2020, paso a aclarar como fue el pedido de alojamiento, con autorización del COE de la Provincia de Córdoba, y la llegada del grupo a las instalaciones del hotel. El pasado 29 de junio del año 2020 nos contactó el señor Hurraca Nicolás en representación de la empresa Dominion Industry, CUIT 30-70735005-5, que trabaja frecuentemente con nosotros desde hace varios años, solicitando alojamiento para 34 operarios provenientes de Buenos Aires con la autorización correspondiente, para realizar la cuarentena de 14 días en el Hotel Uruguay».

«Dichos operarios llegaron con cinco días de cuarentena previa en su lugar de origen con aislamiento total y con un test PCR negativo, y todas las autorizaciones pertinentes para su ingreso a la provincia de Córdoba y el desarrollo de su trabajo. Ante esta solicitud me comuniqué con el COE de la Provincia de Córdoba para obtener la habilitación correspondiente y poder poner en funcionamiento el hotel. Luego de enviar el protocolo solicitado por las autoridades, personal del COE se apersonó en las instalaciones del hotel el pasado 10 de julio de 2020 a las 10:20 horas por intermedio de Urqueta Martin, autoridad del COE, a los fines de corroborar que se cumplieran con las medidas y exigencias solicitadas para la prevención del COVID-19»; informó el empresario.

«Una vez realizada dicha inspección, recibí desde el COE la autorización para poner en ejecución el protocolo enviado y poder recibir al grupo correspondiente, consulté también, si hacía falta algún otro procedimiento, y me respondieron que no era necesario que con el mail de autorización era suficiente. Asimismo, antes del ingreso del grupo, me comuniqué con la empresa Holcim a los fines de corroborar los test PCR realizados a los operarios quienes me enviaron una copia de los mismos»; dijo.

«El grupo arribó al Hotel Uruguay hoy miércoles 15 de julio a las 13:30 horas aproximadamente, y se alojó cumpliendo con el protocolo correspondiente. Luego llegó la policía y personal de Seguridad Urbana de Villa Carlos Paz, quienes constataron que se encontraba todo en condiciones. Quedó un efectivo policial en custodia del grupo, a los fines de controlar que se respete de manera estricta los protocolos y la cuarentena»; completó Auvrit.

La autorización de la CNRT

Por otro lado, el coordinador de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), delegación Córdoba, Tomás Grunauth señaló a El Diario que el viaje de los operarios «estaba autorizado» y que él lo recibió en la estación Terminal de Ómnibus de Córdoba. Grunauth envió un facsímil de la autorización que señala que «en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Resolución N° 71/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE referida en el párrafo precedente, se autorizan, con carácter de excepción de la suspensión aludida, los siguientes traslados de pasajeros, quienes son trabajadores esenciales de actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y se encuentran concurriendo a tomar servicio ó retornando a sus domicilios. Dichos traslados se realizarán por la empresa TURISMO LAURI SRL de San Nicolás, provincia de Buenos Aires con destino Santa María, Córdoba en un vehículo: AD821IU con dos conductores, MONTENEGRO Jesús Iván DNI: 30208875 y SIDOTTI Diego Martín DNI: 23356119 con 30 pasajeros. DUT No: 70559-339447».

«La presente autorización quedará supeditada al otorgamiento de las autorizaciones que correspondan por parte de las autoridades municipales y/o provinciales de los puntos de ascenso y/o descenso de pasajeros de los servicios en trato, y deberá encontrarse acompañada del DUT cuyos datos se consignan. La información contenida en el mismo no podrá ser modificada o alterada; con excepción del campo "observaciones" en el que deberá constar el número de identificación de la presente nota»; se expresó en el texto oficial.

El municipio solicitó respuesta inmediata al COE

La Municipalidad de Villa Carlos Paz solicitó al COE un informe sobre la autorización de ingreso a la ciudad de contingente de operarios sin conocimiento alguno de las autoridades locales y sobre la actuación de control en el ingreso por Autopista Córdoba-Carlos Paz dispuesto por la Policía Caminera.

«Habiendo tomado conocimiento, la Dirección de Seguridad procedió a la clausura inmediata del hotel donde se alojan los mismos, según decreto presidencial. Se comunica que el Ministerio Público Fiscal de turno ha tomado actuación sobre el caso»; indicaron.