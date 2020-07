¿Cómo llegaron los operarios al hotel?

Una verdadera polémica se desató en la ciudad de Carlos Paz por la llegada de un contingente de operarios provenientes de la Provincia de Buenos Aires, quienes fueron contratados para trabajar en la planta de Holcim en Malagueño y fueron alojados en un hotel ubicado sobre la Avenida Uruguay. Hay versiones contrapuestas que derivaron en la clausura del establecimiento, un pedido de informes que hizo la Municipalidad al Centro de Operaciones de Emergencias y la intervención de la Fiscalía de Tercer Turno.

Lo que se sabe hasta el momento, es que un grupo compuesto por 33 trabajadores de dos empresas oriundas de Olavarría y San Nicolás arribaron a la ciudad turística presuntamente con una autorización del COE Central e hisopados negativos y planeaban quedarse en cuarentena en el Hotel Uruguay.

Un oportuno llamado telefónico alertó de la llegada del contingente al personal del área Seguridad VCP, que desplegó un operativo en el lugar, procedió a la clausura del establecimiento y denunció que los obreros no contaban con los permisos correspondientes y que sólo exhibieron una documentación que no llevaba firma de ningún responsable.

Roberto Giménez, titular del área de Inspectoría General, precisó: «Nosotros vimos que no tenían ninguna autorización del COE y que únicamente tenían un mail borroso y un papel con los nombres de las personas, quienes supuestamente tenían un hisopado negativo que nunca mostraron y sin firma de ningún profesional. El hotel tampoco tenía ninguna autorización visible para alojar a esta gente, es un hotel que pertenece a una sociedad y se labró un acta. Se procedió a la clausura por violación al decreto nacional y por falta de permisos. Ellos manifestaron que venían a trabajar a la cementera Holcim de Malagueño y pertenecen a otras dos empresas».

«Hemos remitido toda la documentación a la fiscalía de la doctora Jorgelina Gómez, son 33 operarios y se estaba esperando la llegada de otros dos con maquinaria. Todos se encuentran alojados en el hotel y la justicia debía garantizar la custodia de ellos»; agregó el funcionario.

Luego que estallara la polémica, el municipio hizo un pedido de informes al COE Central para conocer si efectivamente la delegación había sido controlada antes de partir de Buenos Aires y si contaban con autorización para circular. Voceros del Palacio «16 de Julio» explicaron que nunca fueron notificados del ingreso de estos trabajadores, al tiempo que se preguntaron por qué se dispuso su alojamiento en un hotel privado y no en alguno de las colonias sindicales que fueron habilitadas en la ciudad para atender la emergencia sanitaria, que se encuentran casi vacías.

En el medio de la polémica, EL DIARIO consultó a la directora del Centro de Operaciones de Emergencias del Valle de Punilla, Sonia Nieva, quien explicó: «Nosotros no dimos la autorización, fue el COE Central el que analizó los protocolos que presentó Holcim y le ofreció los hoteles que cumplían con las normativas y donde se podían alojar. Nosotros no teníamos conocimiento, nos enteramos hoy a la mañana que habían llegado este contingente».

«No están habilitados los hoteles como hotelería turística, pero hay algunas excepciones que se hacen para actividades consideradas esenciales o de riesgo. Esto lo consideraron un excepción y trataron de arbitrar los medios para alojar esta gente en el hotel, pero nosotros no tuvimos participación. Como es una empresa que está en Malagueño y esta localidad forma parte del Gran Córdoba, manejó todo el COE Central. La decisión de alojarlos en Carlos Paz es algo que no hemos decidido nosotros, no pasaron por nuestras manos. Ahora, el COE Central se hará responsable de hacer cumplir la cuarentena y los hisopados correspondientes, porque es un grupo grande de personas y se necesita de cierta logística para controlar y brindar la atención que necesitan durante las semanas de cuarentena»; reconoció.

Belén Daghero es gerente de Asuntos Corporativos de la empresa Holcim y expresó a este medio: «Nosotros venimos trabajando hace algún tiempo con el COE de la Provincia de Córdoba y con la Municipalidad de Malagueño, que es donde está ubicada nuestra planta de cemento. Hace un mes, iniciamos las tramitaciones de esta autorización por el paro de mantenimiento que sí o sí teníamos que hacer para seguir con la producción de la fábrica. El COE Central y la Municipalidad de Malagueño nos dieron la autorización para la llegada de los trabajadores». «Hicimos el seguimiento de este grupo de especialistas que provienen de zonas blancas de la Provincia de Buenos Aires y que pertenecen a dos proveedores que son muy específicos para la tarea que debía hacerse. Son proveedores que no existen en la Provincia de Córdoba y son contratistas»; puntualizó.

«Cada empresa contrató el hotel, nosotros no nos hicimos cargo, pero es un hotel que cumple con los protocolos correspondientes y que ha sido definido por el COE Central tras una inspección. Ellos llegaron a este hotel y se quedarán allí por catorce días. Ellos llegaron hoy en un colectivo blindado que no paró en ningún lugar, con todas las autorizaciones correspondientes y tenían el libre circulación y los test de COVID-19 que dieron negativo. Esta semana, serán sometidos a un nuevo test en el Hospital de Malagueño y luego se los someterá a un tercer análisis antes de que puedan comenzar a trabajar, y estamos haciendo un espacios especial para que puedan quedarse en la planta. Los resultados de los hisopados fueron enviados al COE y a la Municipalidad de Malagueño, por lo que todo ha sido transparente y tenemos más de doce protocolos vigentes para cuidar a nuestros trabajadores y a la comunidad»; completó.

La fiscal Jorgelina Gómez tomó intervención en el caso y no sólo se investigará si el hotel cumplimentó con todas las disposiciones sanitarias, sino que además se evaluará el permiso de circulación otorgado por la Comisión Nacional Reguladora del Transporte y si los obreros cuentan efectivamente con el hisopado correspondiente. En ese sentido, también se avanzará sobre versiones que indican que algunos de los obreros fueron identificados cuando deambulaban por el centro de la ciudad.