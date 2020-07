Cómo viven los carlospacenses el aniversario de la ciudad

Con motivo de los 107 años de la ciudad, hoy se llevaron adelante una serie de actividades en el centro de Carlos Paz y EL DIARIO salió a las calles para conocer cómo están viviendo esta fecha tan especial los vecinos carlospacenses. La Dirección de Cultura llevó adelante diversas intervenciones artísticas y muchos disfrutaron de los festejos.

«Soy nacido en la ciudad, vivo en Playas de Oro y sabíamos que hoy es el día de Carlos Paz porque suelo desfilar a caballo en los actos. De Carlos Paz me gusta todo y en especial, la parte del río. Cuando era más campo, también. Nos gusta más la parte histórica de la ciudad y sabemos que es un momento difícil, pero tenemos problemas como todo el mundo»; expresó Federico.

Algunos de los bailarines que hoy animaron el inicio de las patronales en la peatonal, destacaron la importancia de hacer un festejo que sirva para que una fecha como ésta no pase desapercibida. «Estuvimos bailando La Jota Cordobesa, dándole un regalo a la ciudad y es un lindo momento para disfrutar de Carlos Paz, que tanto nos ha dado. Para mí, es mi casa, mi hogar, y me dio tantas cosas... Estamos tratando de pasar este momento con mucha energía y onda, sobre todo con el tema de la danza que es muy complicada pelearla en el mundo de la danza con esta pandemia»; señaló Carina Junco.

En diálogo con El Diario, el director de Cultura, Daniel Grana, explicó: «Estamos muy contentos de celebrar este nuevo aniversario de la ciudad y tenemos muchas sorpresas para que los vecinos puedan disfrutar. Muchas actividades se realizaron en el centro de la ciudad e invitamos a todos que sigan el acto por las redes oficiales del municipio».

También estuvo presente en los festejos una de las grandes artistas que dejó su huella en la ciudad, Gladys Florimonte, quien destacó: «Hace 27 años vine por primera vez a esta ciudad y la quiero mucho. Me trajo Hermes Bertorello y es mi segunda casa, yo tengo mi hogar acá y me gustan las montañas, la gente y los paisajes de la ciudad. Cuando vine, me encantó y me enamoré de Carlos Paz. El mensaje para los vecinos de esta ciudad es que tengan tranquilidad en este momento difícil, que le pidan a la Vírgen y a Dios que esto pase pronto».