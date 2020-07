Operaron de un tumor en el corazón a Nery Pumpido

En horas de la jornada del jueves, fue intervenido quirúrgicamente el ex arquero de Unión y campeón del mundo con River Plate y la selección argentina, Nery Alberto Pumpido.

El ex jugador de 62 años, subcampeón del Torneo Nacional ’79 y ex entrenador del conjunto tatengue, debía someterse a una cirugía programada desde el mes de abril, que fue posponiéndose a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID -19. Para no correr riesgos innecesarios, se esperó a un mejor momento para realizar la operación.

El arquero que disputó dos mundiales con la selección argentina (México 1986 e Italia 1990), mantuvo una charla con Aire de Santa Fe el sábado pasado, donde se lo notaba en un buen estado de salud.

Según ha podido constatarse, la intervención fue exitosa, y le fue retirado el tumor en la aurícula derecha del corazón, recuperándose favorablemente en la clínica de Nefrología. Finalmente, podría ser dado de alta en las próximas horas.