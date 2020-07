Desgarrador: Vive en Carlos Paz, su madre falleció y no pudo despedirla

Cecilia Guzmán es una sanjuanina que hace seis años vive en Carlos Paz junto su esposo y sus dos hijos y la protagonista de una historia de dolor. Su madre de 58 años falleció durante la cuarentena y no pudo viajar a despedirla. Pese a que inició los trámites para trasladarse a San Juan, nunca llegó la autorización y vivió las horas más tristes en la distancia.

La mujer de 35 años de edad concedió una entrevista a El Diario donde aseguró que había viajado dos días antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio y que cuando llegó a las sierras, le comunicaron que su madre -quien padecía cáncer- había sufrido una recaída y debía ser internada.

«Comencé a llamar, a enviar correos electrónicos para circular y cuando obtuve un permiso de circulación nacional, me dijeron por mail que debía hacerme un hisopado para ingresar a San Juan. Yo iba a viajar con mi beba y pregunté si ella también, no me respondieron más y a los dos días, murió mi mamá. Ella se llamaba Berta Mónica Pereyra»; relató con dolor.

«Habíamos pensado que mi esposo me llevara desde Carlos Paz hasta el límite de la provincia, donde me subiría a un taxi para llegar hasta la casa de mi mamá. Pero tampoco me dejaron, tuve que despedir a mi mamá por teléfono celular. Es un dolor indescriptible, no se puede describir y sólo puede comprenderlo alguien que haya pasado por lo mismo. Sentí una impotencia muy grande y no hay protocolos para este tipo de casos, existe un vacío legal muy importante. Esto pasó hace un mes, pero el dolor sigue presente y deseo de todo corazón que no le sucede a nadie lo que yo viví»; agregó.

«No sólo que no pude estar con ella cuando murió, sino que tampoco puede estar en su funeral. Lo único que yo necesitaba era una confirmación para emprender el viaje, pero nadie se hace cargo y simplemente me dejaron de responder. Estamos perdiendo la humanidad y la empatía, es incomprensible que ocurren cosas así. Hay mucha gente que está atravesando mi misma situación y es necesario que esto se revea, que las autoridades contemplen este tipo de casos»; completó.