Una taxista carlospacense se fracturó la mandíbula y junta dinero para operarse

Gisel Tempo es una taxista carlospacense que días atrás se descompensó en el baño de su vivienda, cayó al suelo y se fracturó la mandíbula. Ahora necesita 40 mil pesos para someterse a una operación quirúrgica.

El hecho se produjo el pasado 10 de julio y desde entonces, viene juntando el dinero como puede, ya que asegura que vive al día y se vio afectada también por la pandemia.

Durante una entrevista concedida a El Diario, Gisel contó lo sucedido: «El accidente lo sufrí el pasado viernes 10 de julio a la madrugada, fui al baño, prendí la luz y no me acuerdo más nada. Aparentemente, pegué con el mentón en el piso. Me hicieron cuatro puntos, y a su vez, el golpe me produjo la fractura de mandíbula. Necesito una cirugía con la colocación de dos placas de titanio y cuatro tornillos».

«La intervención tiene un costo de 40 mil pesos, yo manejo un taxi y vivo al día, no tengo ese dinero. Con mis compañeros, estamos organizando una polleada para el domingo 26 y pido a la gente que me ayude, porque necesito operarme lo antes posible»; completó. Para colaborar con Gisel, comunicarse al número telefónico: 3541 564361.