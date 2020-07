El jueves vuelve el transporte urbano en Córdoba

El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, anunció esta mañana que se alcanzó un "acuerdo de colaboración" con los choferes nucleados en UTA para la vuelta del servicio de transporte urbano.

En el mediodía de este martes, se firmó un acuerdo que establece "un sistema de emergencia en virtud del Covid, que va a ser mejor que funcionaba el sábado, con refuerzos. Se van a sumar más colectivos al sistema y no se aumenta el boleto", comentó en diálogo con radio Universidad.

Según lo anticipado, el nuevo esquema funcionará por tres meses y no aumentará el boleto. Las empresas asumieron el compromiso de abonar lo adeudado a los choferes, pagar el medio aguinaldo en tres cuotas y unificar las fechas de pago de los sueldos.

Además, no habrá reducción de salarios o días laborales ni despidos. Se recortará en otros ítems, como laudos o viáticos para aquellos exceptuados de asistir al trabajo por ser grupo de riesgo.

De este modo, el servicio de transporte urbano retoma desde el jueves la actividad con normalidad.

Consultado sobre cuándo volverá el transporte en la ciudad, el Intendente expresó que demorará unas 48 horas en implementarse el nuevo esquema. "El sistema va a tardar unos días más", dijo, a la vez que detalló que habrá 500 unidades circulando en las calles, con un refuerzo en las líneas troncales. Además, funcionará el esquema de contingencia de Tamse, que comenzó su actividad en la mañana del martes.

El dinero para sostener el sistema de emergencia serán 60 millones de pesos por parte de la Municipalidad, 91 millones que pondrá la Provincia y 118 millones de pesos saldrán del subsidio al transporte que envíe la Nación. "Todos hicimos un esfuerzo", expresó Llaryora.

Por otro lado, criticó el reparto de subsidios para el transporte del interior del país y recordó que otras ciudades, como Rosario y Paraná, tampoco tienen transporte urbano. "No tendríamos ningún problema de transporte si nos dieran lo mismo que a la Capital Federal y AMBA. Le ponen mucho más subsidios allá. Un 80 por ciento del servicio de Capital se sostiene con subsidios", reclamó.

Qué dijo el gremio

La secretaria general de UTA, Carla Esteban, ratificó que llegaron a un "principio de acuerdo", el cual no prevé despidos ni recortes salariales. "Las empresas ahora disponen de un par días de licencia vacacional de los compañeros", añadió.

Sostuvo que el gremio "viene cediendo desde que acordaron pagar una parte en blanco y otra en negro en cuanto aportes, el pago diferenciado del salario y el aguinaldo en tres cuotas".

"Más de esto no podemos ceder. Los números que mencionan son incorrectos: un trabajador con 15 años de antigüedad no llega a 54 mil pesos de salario de bolsillo. Reducir eso es caer debajo de la canasta básica. No lo vamos a aceptar, mas allá de que es convencional a nivel nacional", dijo a la prensa.

Esteban explicó que a partir de agosto los trabajadores recibirán el 50% del sueldo en el cuarto día hábil del mes (esta parte solventada con subsidios de la Municipalidad y la Provincia) y la otra mitad cuando llegue el aporte de Nación. "En cuanto al aguinaldo, la fecha límite es el 10 de cada mes", agregó.