«No se olviden de nosotros»: Las salas de videojuegos llevan 120 días sin trabajar

Los propietarios de las salas de videojuegos de Carlos Paz hicieron un pedido al Centro de Operaciones de Emergencias para que se autorice su reapertura, ya que llevan 120 días sin trabajar y aseguran que son unos de los «rubros olvidados» en medio de la pandemia. La situación se volvió insostenible, ya que siguen pagando los alquileres y los impuestos y llevan meses sin generar nuevos ingresos, sólo percibiendo la asistencia que brindó ANSES para el pago del 50% de los salarios.

Los siete locales que se encuentran ubicados en el centro de la ciudad, se unieron para elevar una solicitud al COE y desde hace un mes y medio que aguardan una respuesta que no llega. También hay incertidumbre en torno a qué ocurrirá con la temporada estudiantil, ya que se trata de uno de los períodos del año donde más incrementan sus ganancias.

La misma situación se atraviesa en otros puntos del país y son alrededor de 15 mil puestos de trabajo -entre parques de diversiones y salas de juegos- que se encuentran en peligro a causa de la cuarentena.

Jesica Orellano trabaja en la sala de juegos SASS y contó a El Diario: «Sentimos que se están olvidando de nosotros, somos el rubro del que menos se habla y es muy difícil lo que está pasando. Esto no sólo ocurre en Carlos Paz, sino en todo el país. Todos tenemos familia y no sabemos si corre riesgo nuestro puesto de trabajo y si tendremos que cerrar o no. Hemos presentado protocolos y nadie nos da una respuesta, desde el COE de Punilla nos dicen que depende del COE Central de la Provincia de Córdoba».

«Hace un mes y medio, presentamos protocolos y no entendemos cómo es que se autoriza el funcionamiento de bares y restaurantes o la apertura de tiendas de ropa y no se nos permite trabajar a nosotros. Las siete salas de videojuegos que hay en Carlos Paz, hicimos un protocolo donde adoptamos medidas para respetar el distanciamiento social, nos comprometemos a hacer una desinfección permanentemente y establecemos que se hará entrega de alcohol en gel a los clientes. Además todo el personal estará con máscaras, guantes y barbijos. Sin embargo, no tenemos respuestas»; agregó.

«No podemos trabajar, pero mientras tanto seguimos pagando alquileres, impuestos y tenemos que hacer frente al pago de los empleados. No sabemos si habrá temporada estudiantil o vacaciones de verano y estamos realmente preocupados»; completó.