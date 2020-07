Tanti celebra el Día del Niño con premios de manera virtual

El municipio de Tanti celebra el día del niño. Aunque este año la situación de la pandemia no permite realizarlo, y disfrutar como siempre en el Anfiteatro con los mas pequeños, desde la Dirección de Turismo del Municipio los homenajearán de otra manera.

Organizaron un concurso virtual mediante la utilización de la red social de Facebook y comunicación vía WhatsApp al 3541-653496 donde sortean bicicletas y otras sorpresas más.

La participación de los niños para inscribirse en los sorteos deberá ser activa e interactuará a través de nuestros medios de comunicación (Facebook y WhatsApp).

Para participar el concursante deberá cumplimentar una de las siguientes opciones a elección: Deberá filmar y enviar a nuestro WhatsApp un video corto (recomendamos 10 segundos o menos) en donde el niño/a exprese: a) un saludo a sus compañeros de escuela, b) un saludo a los niños por su día, c) que es lo que más extraño hacer en esta cuarentena?, d) filmarse cantando una canción, c) cualquier otra expresión que el niño desee transmitir a los demás bajo conceptos positivos, buenos valores, respeto, diversidad, compañerismo, etc.

Deberá enviar al WhatsApp una foto de un dibujo creado por el niño/a bajo uno de los siguientes conceptos: a) expresar que desea hacer luego de la cuarentena, b) vos y tu juego favorito, c) dibújate vos y tu mejor amigo y pone los nombres debajo, d) en caso de niños muy pequeños de edad o bebes podrán mandar un dibujo de sus manos pintadas sobre papel, e) dibuja la mascota que represente a Tanti, f) Dibuja a tu pueblo o barrio, g) cualquier otra expresión que el niño desee transmitir a los demás bajo conceptos positivos, buenos valores, respeto, diversidad, compañerismo, etc.

Deberán enviar al WhatsApp un poema o un cuento de corto desarrollo y bajo temática libre y respetando los buenos valores, respeto, diversidad, compañerismo, etc. Algunas ideas de palabras claves que pueden utilizar para desarrollar con su imaginación: Tanti, montañas, amigo, compañero, indios, comechingón, rio, niño, tormenta, calor, nieve, amor, batalla, etc.

La información deberá ser enviada por WhatsApp al celular 3541-653496, adjuntando además un teléfono de contacto, nombre y apellido del niño concursante, su edad (solo pueden participar hasta los 12 años inclusive), y su dirección (ya que a los ganadores les llevaremos los sorteos a sus domicilios).

Los niños concursantes no deberán superar los 12 años. Con domicilio en la localidad de Tanti. Los proyectos se reciben a partir del sábado 1 de agosto hasta el lunes 17 de agosto. El día martes 18 de agosto se anunciará a los ganadores quienes deberán presentar el DNI cuando se lo solicite a los fines de corroborar el domicilio del niño/a en nuestra localidad. De no cumplirse esto último se volverá a sortear.

Aparte de los sorteos se entregarán premios estímulo a las presentaciones más creativas y destacadas, los cuales serán determinados por una comisión de funcionarios municipales.

El sorteo se realizará mediante el programa Excel que elegirá aleatoriamente los ganadores. El proceso será filmado y publicado para su transparencia.

Cada concursante garantiza que los datos personales brindados son veraces, y autoriza al Municipio a hacer uso del material enviado con fines publicitarios y de difusión.