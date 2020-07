Hace cuatro meses que están varados en Rosario y quieren volver a Tanti

Un matrimonio oriundo de Tanti lleva cuatro meses varado en Rosario y busca desesperadamente la forma de regresar a su hogar en Tanti. Salvador José Plano tiene 72 años y su esposa 67 y debieron viajar a la ciudad santafesina para realizar trámites personales, pero luego se declaró la cuarentena y desde entonces, han agotado todas las instancias para retornar al Valle de Punilla.

«Hace más de cuatro meses que estamos varados en Rosario, vinimos para hacer unos trámites y lamentablemente nos agarró este tema del coronavirus y acá seguimos. Queremos volver a nuestra casa, que está en Tanti. No podemos regresar y hemos llamado a todos lados»; relató el hombre.

«Nadie sabe qué decirnos, volvimos a reiterar el pedido y estamos esperando una respuesta, presentamos solicitudes al gobierno de Córdoba, a Santa Fe y hasta la Nación. Nosotros tenemos domicilio en Tanti y queremos volver. Yo no me opongo a que me controlen, estoy convencido que estamos sanos porque no nos movemos de la casa de mis hijos»; sostuvo Salvador a El Diario.

«Hemos sido muy pacientes, pero tenemos derechos a regresar a nuestra casa. Es algo necesario porque mi hija, que vive en Córdoba, está enferma y eso nos tiene preocupados. No nos oponemos a realizar la cuarentena, solamente queremos volver y ver cómo podemos acompañar a nuestra hija que necesita de nosotros»; completó.