¿Qué pasará con los turnos para atenderse en el Hospital Sayago?

Luego que se viralizaran imágenes de largas colas de vecinos a la intemperie para atenderse en el Hospital Sayago, las autoridades del nosocomio decidieron modificar el horario de otorgamiento de turnos para evitar que cientos de personas tengan que esperar por horas bajo la llovizna, el frío y en plena pandemia. La directora Claudia Pereyra dijo que todo el sistema de salud está desbordado y que planificaban estos cambios desde hace algunos meses atrás.

«La situación era insostenible, ojalá que se facilite todo. No podía ser que la gente estuviese en plena madrugada, congelándose, mojándose para sacar un turno y atenderse. Así más que curarse, la gente iba al hospital a enfermarse»; aseguró Cristian, un vecino del barrio Miguel Muñoz B.

Según pudo conocerse, los cambios se implementarán a partir del próximo lunes 27 de julio y los turnos presenciales se darán a partir de las 10 de la mañana en lugar de las 7 de la mañana (como venía ocurriendo).

Sin embargo, muchos ciudadanos cuestionaron que aún no se le encontró la vuelta al problema de la demanda. «Lo que hicieron fue correr el horario para que no estemos amontonados durante la mitad de la noche para sacar un turno, pero va a ocurrir lo mismo sólo que tres horas más tarde. Las largas filas van a seguir estando, porque la única forma de conseguir turno es haciendo la cola, por teléfono y por Internet, es imposible»; sostuvo Marisa, quien habita en barrio La Quinta.

Durante las últimas horas, los concejales de la oposición, Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta), Gustavo Molina (CAPAZ), Jorge Lassaga (Todos Somos Carlos Paz) y Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) presentaron un proyecto en el Concejo de Representantes para que se establezca un sistema único de turnos para las especialidades del Hospital Sayago. Este sistema permitiría que se soliciten turnos por distintas vías para todas las especialidades (a través de un sitio web, una app, un número telefónico exclusivo y WhatsApp).

Es importante destacar, que en el año 2016, la concejal Natalia Lenci (UCR) había presentado un proyecto para modernizar el sistema de turnos en los centros de salud pública de Carlos Paz. «En aquel momento, el secretario de Salud (Rubén López) me ninguneo y nos mintió a todos en la cara, lo reiteré en el 2018 pero no lo quisieron tratar. Tengo la expectativa de que el nuevo secretario de Salud, Julio Niz, nos escuche, tenemos la solución y no se trata de grandes inversiones sino de voluntad política . La salud pública no es un gasto es una inversión»; sostuvo Lenci a El Diario.