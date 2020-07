Un voluntario y una pareja de jubilados se hicieron inseparables

El joven ayudó a pareja en la cuarentena y se volvieron inseparables.

Roberth Calla Soto se inscribió en el programa Mayores Cuidados del gobierno porteño y fue asignado a la familia de Félix y Graciela. "Es una persona de 10", dijo la mujer de 70 años.

El periodista de Cadena 3, Titi Ciabattoni rescató una de las mil historias que se tejieron durante esta cuarentena por el coronavirus.

La cuarentena está dejando miles de historias que vale la pena contar. Tal es la de Félix Vallejos y Graciela Batalla Gómez, una pareja de jubilados que vive en el barrio de Barracas y que se inscribieron en el programa Cuidados Mayores del gobierno bonaerense, que consiste en dar asistencia a adultos mayores para que no tengan que salir de sus casas durante la pandemia.

Luego de hacer el llamado correspondiente, Graciela recibió un Whatsapp de Roberth Calla Soto, un joven voluntario que se transformaría en una compañía indispensable durante el aislamiento.

"Su mensaje decía: 'Hola, soy Roberth Calla Soto, vivo en calle Caseros, soy el voluntario y estoy a disposición'. En ese momento lo llamé y así comenzó una relación que podría haber sido distante o mas fría. Él no tenia obligación que hacer más que dos ayudas por semana, pero como el estaba sin trabajo prácticamente venia casi todos los días a ayudarnos. Es un dulce, una persona de 10", contó Graciela a Cadena 3.

Roberth tiene 32 años, nació en Perú, pero hace más de 10 años que vive en Argentina. Durante la pandemia, se quedó sin trabajo en una metalúrgica.

"Al principio, el diálogo era: 'Hola, gracias por venir, estás haciendo una buena tarea' y le daba el papel de las compras, pero no más que eso. Me resultó un chico muy solidario. Al principio dudé", comentó Félix quien indicó que le daban montos de hasta $10 mil para ir a la farmacia.

Una vez, la pareja no tenía dinero para darle para comprar algo que necesitaban. En ese momento, Roberth compró lo necesario con su tarjeta y les dijo que le pagaran cuando tuvieran dinero.

Si bien la pareja ya lleva varios años, no tienen hijos en común. Graciela tiene dos hijos que viven en Europa y que los ve de vez en cuando.

Unas horas antes de la entrevista, Cadena 3 se comunicó con Roberth quien expresó su cariño por la pareja.

"Quiero agradecerles porque haberlos conocido fue algo muy lindo. No pensaba que íbamos a formar un vinculo muy bueno. Pensé que me iba a tocar una persona y que no íbamos a tener una química. Pasó lo contrario y me gustó mucho ayudarlos. Hacia mucho que quería hacerlo pero no podía concretarlo. Es como si fueran mis abuelos adoptivos. La verdad que fue una buena experiencia y se lo recomiendo a todos porque, mas allá de ayudar, el tema de ver la cara de alegría o de agradecimiento es bueno", dijo.

En pocos días, Félix y Graciela se mudarán a Palermo, pero quieren que Roberth siga ayudándolos.

"Al primero que se lo contamos fue a él. Llamé al Gobierno para ver si podían dejar al mismo voluntario porque lo queremos mucho. Me dijeron que sí, si es que él no tenía problema", comentó Graciela.