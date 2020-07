Las nuevas tierras anexadas a Carlos Paz serán áreas protegidas

El Concejo de Representantes aprobó días atrás el denominado Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, un proyecto calve para el futuro de la ciudad que posibilitó la incorporación formal de Villa Parque San Miguel y Altos del Valle a los dominios de Villa Carlos Paz y la preservación de las nuevas hectáreas que se sumaron al ejido.

Tras un relevamiento que se llevó a cabo el año pasado, se hizo un estudio geomorfológico y se acordó que dos asentamientos que -hasta antes de la creación del nuevo ejido- estaban fuera de la ciudad, sean incorporados al área de servicios y puedan gozar de los mismos beneficios de cualquier otro sector.

Tanto en Villa Parque San Miguel como Altos del Valle ya se están prestando algunos servicios y se tendrán que regularizar otros. En el caso del primero, la situación más compleja se presenta por un convenio que la asociación vecinal de Villa Parque San Miguel firmó con la Cooperativa Integral para recibir agua potable. Este convenio deberá ser analizando por Asesoría Letrada porque se hizo contrario a una ordenanza donde se solicitaba que se abstuvieran de rubricar este acuerdo, ya que se hizo sin la participación del municipio ni el cuerpo legislativo cuando ya habían sido incorporadas estas tierras al ejido de la ciudad.

En ese sentido, también se revisarán los alcances de otro convenio firmado con COTRECO para la recolección de residuos.

La concejal Carla Livelli (Carlos Paz Unido) expresó a El Diario: «El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental requirió de doble lectura y Audiencia Pública, donde hubo 52 vecinos de Villa Parque San Miguel presentaron una nota solicitando formar parte de Carlos Paz y también una nota del centro vecinal de Altos del Valle solicitando la incorporación del barrio a la zona de prestación de servicio. En el caso de Altos del Valle, la infraestructura está, pero en el otro sector, hay que hacer obras para garantizar los servicios. Para los vecinos de Altos del Valle, lo más importante es que se podrá avanzar en obras como el adoquinado».

Uno de los puntos más importantes del proyecto aprobado, tiene que ver con la preservación del grueso de las tierras incorporadas al nuevo ejido municipal y la disposición de que sean consideradas áreas protegidas. Esto garantizará que el municipio pueda sancionar y paralizar cualquier urbanización y/o obras que se lleven adelante dentro de estos sectores.

También serán incorporadas como áreas protegidas de la ciudad el cementerio municipal y el Centro Ambiental de Costa Azul, que si bien ya eran parte del ejido no se encontraban regularizadas como zonas de prestación de servicio.

«Es un paso enorme en la planificación del nuevo ejido la aprobación de esta primera etapa del Plan de Desarrollo Urbano, porque se aprueba el estudio geomorfológico que hizo la Fundación.ArgenINTA y que es único en la Provincia de Córdoba. No sólo se incorporaron estos sectores al nuevo ejido y a la zona de prestación de servicios, sino que se determina que todas las otras zonas sean consideradas AP 2, áreas protegidas que no se pueden intervenir. Serían sectores como el corredor hacia Cabalango y todo aquello que se encuentra fuera del radio viejo con excepción de los dos barrios incorporados en esta ordenanza. Son zonas que paulatinamente se irán incorporando y que se mantendrán como áreas protegidas para evitar urbanizaciones y usurpaciones y donde el municipio tendrá la potestad de intervenir. No se autorizan desmontes, ni obras privadas y vamos a poder preservar sustentablemente los terrenos futuros a anexar al área de prestación de servicios. Los lotes intervenidos como La Loma o Villa Ernestina no podrán seguir desarrollándose hasta que sean zonificados»; completó Livelli.