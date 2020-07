Cómo evitar las estafas electrónicas en el Hot Sale

Ante el inicio del «Hot Sale» y el furor de las compras a través de Internet, desde la Departamental Punilla lanzaron una serie de recomendaciones para que los vecinos no caigan en estadas electrónicas y puedan navegar en entornos digitales seguros. Se trata de una serie de puntos a tener en cuenta que se enmarcan dentro del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito” implementado por la Policía de la Provincia de Córdoba.

Se recomienda leer detenidamente los términos y condiciones de servicio al registrarte en determinado sitio web o aplicación. Hay que prestar atención a los correos electrónicos falsos e ignorr los mensajes que lleguen por canales no oficiales, en especial aquellos que indiquen que tu cuenta se bloqueó o que soliciten que entregues tu contraseña.

Es importante tener presente que los bancos no piden datos personales a través de un correo electrónico y desconfiar si te sugieren facilitar el número de cuenta o PIN. Asimismo, ante cualquier duda, se debe consultar a tu tarjeta de crédito o banco a través de los canales oficiales. Siempre es recomendable escribir la dirección URL en el navegador y no ingresar desde un enlace recibido por otro medio, como también navegar en sitios web seguros que tengan visible un candado verde o gris en la barra del navegador.

Se recomienda proteger tus cuentas con una contraseña segura que no incluya datos personales y activá la doble autenticación en redes sociales. No uses redes WiFi públicas para realizar transacciones o compras por Internet.