«Jóvenes Transformando» entregó ropa y alimentos en Bialet Massé

El miércoles 22 de junio, como lo viene haciendo cada semana, la organización "Jóvenes Transformando Bialet Massé" volvió a entregar ropa y alimentos en el marco de la colecta solidaria “Destello Solidario” lanzada por la agrupación en las localidades de Cosquín, Bialet Massé, Villa Parque Síquiman y Santa María de Punilla.

Cumpliendo con todos los protocolos de seguridad establecidos por el COE, realizaron un relevamiento casa por casa charlando con los vecinos de la zona.

Noticias Relacionadas Más de 21 mil trabajadores fueron ayudados en la pandemia

La organización es muy conocida en Carlos Paz debido al gran trabajo e impacto social que han causado en barrios como Colinas, El Sanjón o El Canal.

"Frente a nuestro último proyectó de donaciones en Bialet Massé con el equipo de Jóvenes Transformando, puedo decir que fue una experiencia muy reconfortante, porque a pesar de las distintas dificultades y obstáculos, pudimos llevar a cabo las donaciones a estas familias tan necesitadas y privadas de tantos recursos, y no hay nada mejor que ver a estas personas tan felices y agradecidas con nosotros por ser de las pocas que se ofrecen a darles una mano y que no se quedan en solo promesas, sino que nos ponemos manos a la obra. Y a pesar de las condiciones en las que viven estas personas, no dejan de ser eso, personas, gente que la vida les dio la espalda y que nosotros vinimos a ayudarla, y no hay nada mejor que recibir un 'se los agradezco de corazón' y un abrazo" comentó Tomás Castro, militante de la agrupación

Al mismo tiempo, los habitantes del barrio Mirador del Lago expresaron su preocupación por la crisis económica y la pandemia de covid-19 y sobre cómo ésta golpea directamente al núcleo de la economía familiar, a lo cual se suma el gran estado de abandono por parte del estado municipal en el que ya se encontraba la zona.

Por su parte Cata Gavilan, militante de la agrupación afirmó: "Con el tema de la cuarentena sabemos que muchas familias no la están pasando bien económicamente, entonces decidimos darles una mano, ya que de esta salimos todos juntos, codo a codo con los vecinos. Estoy convencida de que este es el inicio de un gran cambio para Bialet Massé, el hecho de saber que, con un simple gesto de solidaridad comenzado por nosotros, podemos ayudar a las familias que definitivamente no la están pasando bien y dibujar una sonrisa en su rostro.

Hubo gestos y frases de vecinos que me partieron, familias que decían que se iban a la cama sin comer o que les alcanzaba solo para un plato de comida para sus hijos.

Ayudamos a una mujer, embarazada que vive del otro lado del río, tiene un nene de 2 años y se le complica el traslado. La está pasando realmente mal, cuando llegamos por primera vez, ella no podía creer que jóvenes lleguen hasta su casa para saber cómo estaba y ayudarla. Cuando llegamos para entregarle las cosas y ayudarla, fue tal su emoción que se largó a llorar. Me generó tanta felicidad darme cuenta de que podíamos hacer algo para atenuar tanta desigualdad.

Creo que si todos abandonamos un rato nuestra zona de confort y comenzamos a fijarnos un poco más por lo que el de al lado puede estar pasando, podemos mejorar todos como sociedad e individualmente, siendo personas más empáticas, generosas y solidarias".