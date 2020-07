Alerta en Carlos Paz: Hubo ocho casos en un día y piden extremar el cuidado

Cinco nuevos casos positivos de COVID-19 se confirmaron esta tarde en la ciudad de Carlos Paz y se suman a los tres que habían sido confirmados este mediodía, lo que elevó exponencialmente la cifra de contagios en apenas un día. Según informaron desde la Secretaría de Salud, los últimos son contactos estrechos del hombre de 36 años que trabaja en la ciudad de Córdoba y que fue diagnosticado el domingo pasado.

Por estas horas, el foco de atención está puesto en las personas que pudiesen haber estado en contacto con los familiares de este hombre y sobre los tres positivos registrados esta mañana. Y es que todos son asintomáticos y todavía no se logró reconstruir el nexo epidemiológico, por lo que no se descarta que haya transmisión comunitaria en la ciudad.

Con las últimas confirmaciones, ahora se contabilizan un total de 21 casos positivos de Covid-19 en Villa Carlos Paz.

La titular del área de Epidemiología, Sofía Cagnone, reiteró la importancia de que los vecinos respeten las medidas preventivas como el uso de barbijo y el distanciamiento social y eviten las reuniones sociales, al tiempo que explicó: «Tenemos cinco casos asociados al caso de un vecino que trabajaba en Córdoba, fueron hisopados entre el domingo y el lunes pasado y hoy nos dieron los resultados. Son todos asintomáticos, algunos tuvieron síntomas leves previos al diagnóstico. Estos se suman a otros tres, de pacientes también asintomáticos que se hisoparon en establecimientos privados».

«Estamos haciendo la investigación para detectar el nexo de los casos, que no están relacionados entre sí, y lo que son los contactos estrechos que fueron hisopados. Por el momento, esto no hace variar la situación de Carlos Paz. Los cinco positivos que tenemos esta tarde son familiares de un hombre con COVID-19, por lo que nos podrían en situación de transmisión por conglomerado, una situación que ya vivimos con el caso del hombre fallecido en La Cuesta. En tanto, los otros tres estamos tratando de establecer el nexo epidemiológico y no podemos asegurarlo aún, pero creemos que puede existir la posibilidad de que se hayan contagiado mediante contactos de Córdoba»; agregó en diálogo con El Diario.

«La situación más preocupante la tenemos con los casos que no tienen relación entre sí y si es que no podemos encontrar un nexo epidemiológico vinculado a una zona o localidad en particular donde hayan estado, porque son de distintas zonas. Hasta el momento no se ha dispuesto ningún operativo especial y estamos avanzando con la investigación, lo que no quiere decir que si surgen nuevos casos, se disponga de algún tipo de acción»; precisó la doctora.

¿Ya hay transmisión comunitaria?

El pico de la pandemia parece haber alcanzado al país y la Provincia de Córdoba y no se descarta que también se incrementen considerablemente los casos en Carlos Paz y el corredor Punilla. «Estamos investigando cada situación en particular, hemos realizado hisopados de los contactos estrechos de cada uno de los pacientes con diagnostico positivo y ya enviamos las muestras al Laboratorio Central. Sabemos que hay una demora de 72 horas, pero esperamos que puedan estar antes. La realidad es que sabíamos que el pico iba a llegar en algún momento, es algo que se esperaba y no somos ajenos. Estamos viendo los brotes tanto en la ciudad de Córdoba como las distintas localidades y tenemos un gran movimiento de personas que, por cuestiones laborales particularmente, se trasladen de nuestra ciudad a estas localidades»; reconoció la doctora Sofía Cagnone.

«Sabíamos que existía la posibilidad de que aparecieran varios casos juntos o que no se pudiese establecer un nexo epidemiológico, lo importante es llevar tranquilidad a la gente. Pedimos que se respeten las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, el distanciamiento social y tratar de evitar las reuniones sociales y familiares, porque es donde nos relajamos con las medidas. Hay que salir de casa lo menos posible, únicamente para cosas indispensable. Si nos cuidamos, el riesgo de contagio disminuye mucho. Ya entraron en vigencia las multas también y seguramente, eso colaborará a que la gente entienda el momento que estamos atravesando y se cuide más»; completó.