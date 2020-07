Carlos Paz solicitó al Congreso de la Nación una Ley de Emergencia Turística

Durante la sesión extraordinaria que se realizó ayer, el Concejo de Representantes solicitó al Congreso de la Nación que se apruebe una Ley de Emergencia Turística para reactivar una de las industrias más golpeadas por la cuarentena y el principal motor de la economía de Carlos Paz y los valles turísticos de Córdoba. El proyecto presentado por la concejal Natalia Lenci y consensuado con las cámaras empresarias de la ciudad, fue aprobado con el respaldo de todos los ediles, a excepción de Carlos Quaranta, quien responde a Carlos y Mariana Caserio.

A través de esta iniciativa, el gobierno carlospacense puso de manifiesto a los diputados y senadores cuáles son las necesidades de los comerciantes, hoteleros, gastronómicos y cada uno de los rubros vinculados al turismo que existen en la ciudad.

La premisa de la sanción de una Ley de Emergencia Turística es preservar las fuentes laborales que genera el sector y aliviar la difícil situación que se vive desde el inicio de la emergencia sanitaria, lo que impidió la generación de nuevos ingresos desde hace cuatro meses. Todos los bloques coincidieron en la importancia de esta propuesta, menos el concejal de Carlos Paz Inteligente, quien trató a Lenci de «ignorante» y dijo que el Ministerio de Turismo de la Nación está trabajando sobre un plan de turismo post-pandemia, aunque evitó precisar qué tipo de medidas se tomarían para reactivar al sector.

«Es un proyecto donde le comunicamos al Congreso de la Nación que se necesita el tratamiento de la Ley de Emergencia Turística, lo que intentamos es hacerles saber qué medidas requiere el sector de forma urgente. Sabemos que hay muchos proyectos, pero lo que hacemos con este proyecto es poner en evidencia las necesidades de nuestros empresarios y comerciantes. Hicimos un relevamiento y entre las medidas más importantes, identificamos la importancia de mantener el personal (si bien el estado aporta un 50% de los salarios), la situación del impuesto a las ganancias y cuestiones que permitan sobrellevar este momento complejo. Entendemos que la Nación y la Provincia están trabajando para reactivar el sector, pero se requieren medidas urgentes para alcanzar un escenario de post-pandemia. De lo contrario, muchos cerrarán sus puertas antes»; expresó Lenci, en diálogo con El Diario.

«Nos hemos reunido, hemos escuchado sus pedidos y comprendemos el momento que están padeciendo. Es un proyecto que servirá también para otras localidades cordobesas. Ha sido aprobado prácticamente por unanimidad, únicamente votó en contra el concejal Quaranta que intentó hacer del proyecto una cuestión partidaria. Acá no se trata de apoyar uno y otro proyecto, sino de trabajar juntos para salir adelante. Lamento mucho que me haya insultado y que no haya comprendido el espíritu de este proyecto, que no haya acompañado el reclamo de la industria turística que es el motor económico de la ciudad»; concluyó.