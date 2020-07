Conexiones clandestinas, desmonte y descontrol: Así se vive en La Loma

Un grupo de vecinos del loteo La Loma (que recientemente ha sido incorporado al ejido de Carlos Paz) denunció que atraviesan una precaria situación provocada por las conexiones clandestinas, el desmonte y la falta de controles, al tiempo que solicitan la intervención del municipio para evitar el inicio de nuevas obras que están fuera del marco legal.

Días atrás, el Concejo de Representantes aprobó el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental que contempla la incorporación formal de Altos del Valle y Villa Parque San Miguel a la ciudad, pero también la preservación del grueso de las tierras anexadas como áreas protegidas. Se trata de corredores serranos donde se prohibirán nuevas edificaciones y desmonte y entre ellos, se encuentra La Loma. El loteo ubicado en el límite entre Carlos Paz y Estancia Vieja era considerado como «zona gris» hasta que la Legislatura de Córdoba aprobó el nuevo ejido carlospacense.

Ahora, se espera avanzar sobre la zona con un estudio integral y establecer usos de suelo y regulaciones. Sin embargo, hasta que eso ocurra, resulta imprescindible controlar el desarrollo del asentamiento y frenar los desmontes.

Etel del Valle Cometto es vecina del barrio y manifestó a El Diario: «Yo presenté una nota junto a un grupo de vecinos contando la situación precaria que estábamos viviendo, acá se han comenzado muchas obras y hay sólo dos medidores. En uno hay conectadas cuarenta personas y en el otro, quince. Hay mucho desmonte y están iniciando obras por todos lados».

«Yo sé que Carlos Paz no nos puede brindar los servicios, pero pido un amparo para que no sigan comenzando otras obras y la gente siga conectándose a los medidores. Todo el tiempo nos quedamos sin luz y se nos queman los artefactos eléctricos. Es una situación difícil, hemos golpeado un montón de puertas y ya no sabemos de qué modo nos pueden ayudar. No pedimos los servicios, lo único que pedimos es que Carlos Paz se haga presente e impida las nuevas obras y desmontes»; agregó la mujer.

«Nosotros estamos acá en el barrio bajo una administración que no controla esta situación y no controla los enganches de luz. En la nota que presentamos, decimos que las conexiones eléctricas que existen son peligrosas, los cables están expuestos y me gustaría que el municipio tome cartas en el asunto para que esto no siga sucediendo»: completó.