El presidente del CPUA rechazó las acusaciones: «No hay incompatibilidad»

El presidente del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA), Ramiro Castillo, se pronunció hoy sobre la denuncia que hicieron un grupo de ingenieros en su contra, reconoció que trabaja para una empresa desarrollista y defendió su labor dentro de la entidad. «El reglamento del CPUA es muy claro al respecto, yo nunca oculté que trabajaba para la firma que lleva adelante el proyecto Venturia Pueblo Serrano y en caso que se trate algún tema que la involucre, yo tengo la obligación de apartarme del debate»; aseguró en diálogo con El Diario.

Castillo había sido cuestionado durante las últimas horas por algunos colegas, quienes presentarían una nota en el Colegio de Ingenieros para que se designe un nuevo representantes en el CPUA. Sin embargo, consideró que es posible realizar ambas funciones, explicó que su labor en el órgano consultivo es «ad honorem» y dijo: «Mi voz dentro del Consejo de Planificación Urbano Ambiental no es una voz personal, represento a una institución y mis opiniones son avaladas por la institución».

Consultado por este medio, Ramiro Castillo expresó: «La verdad que me sorprendió la nota que salió en El Diario porque la gente que participa del CPUA estaba al tanto de la situación. Yo trabajo para la empresa que está desarrollando Venturia Pueblo Serrano y eso lo expuse apenas tuve la posibilidad de hacerlo, en una de las reuniones que hacemos habitualmente. Este emprendimiento se había desarrollado antes que esas tierras fuesen incorporadas a la ciudad. Yo avisé a todos que trabajaba en esta empresa media jornada, para que no pueda generarse ninguna situación al respecto».

«El reglamento del CPUA es muy claro al respecto, dice que frente a una situación como ésta, en la que algún representante del organismo considere que hay conflicto de intereses frente a algún tema, debe exponerlo ante la comisión y decir que se aparta del tratamiento de ese tema puntual. Esto se ha considerado porque los representantes de las instituciones tenemos trabajo privado por fuera del consejo y puede ocurrir alguna situación así»; reflexionó el ingeniero.

«Yo quise aclarar todo de primera mano para que no haya ningún tipo de especulación o hiciera cuestionable mi participación en el CPUA. Me sorprende porque tenemos un contacto fluido en el Colegio de Ingenieros y siempre manteníamos reuniones entre nosotros, nos juntamos para comer y tenemos buena relación entre los colegas. Yo no tengo conflictos con ellos, me extraño mucho la nota de estos ingenieros y es falso que que yo no represente al Colegio de Ingenieros. Yo he recibido el apoyo de la comisión directiva y cuando vi la nota, les consulté y todos me dijeron que no llegó nada»; completó.