Por los despidos, petroleros tomaron una estación en Carlos Paz

Por los despidos que se registraron durante la cuarentena, el sindicato de petroleros de Córdoba tomó hoy las instalaciones de la estación de servicio YPF Villafuel de Carlos Paz. Los manifestantes reclamaron la reincorporación de los nueve trabajadores que fueron despedidos y cuestionaron el manejo de la empresa.

El reclamo comenzó el pasado mes de mayo y pese a la intimación a los propietarios y la intervención del Ministerio de Trabajo, la situación sigue sin resolverse. Desde el Sindicato de Petroleros de Córdoba iniciaron acciones legales e informaron que la empresa debía presentar los recibos ante la justicia y pagar los salarios, pero no lo hicieron.

«Estamos manifestándonos en la estación de servicio Villafuel ubicada en Avenida Cárcano, porque la patronal adeuda los salarios de los trabajadores desde el mes de marzo y sigue con los despidos. Tanto el Ministerio de Trabajo como la justicia de Carlos Paz intimaron al pago y que se de marcha atrás con los despidos, ya que son injustificados y en su mayoría son trabajadores que hace más de diez años están en la empresa»; manifestó el secretario gremial del Sindicato Petrolero de Córdoba, José Sarracini.

«Reclamamos por los despidos de nuestros compañeros, porque siguen sin pagar los sueldos y siguen intimando a los compañeros. Yo soy delegada y me quieren iniciar el juicio de desafuero, pero no me pagan. Estamos rodeados por policías cuando estamos manifestándonos de manera pacifica»; precisó Carina Bustamante, quien trabaja desde 2006 en la estación e integraba la comisión directiva del Sindicato de Petroleros.

«Esta problemática la arrastramos desde el mes de marzo, cuando nos pagaron la mitad del sueldo. Trabajamos durante todo abril y recibimos solamente la ayuda del gobierno, ellos no pusieron un peso. En mayo, empezamos con la retención de tareas y arrancaron los despidos. Fueron despedidos nueve de los trece trabajadores de esta empresa, que teníamos mucha antigüedad. Queremos que esto se resuelva y lleguemos a buen puerto, porque tenemos hijos, familias y no sabemos qué más hacer. Encima llegó la pandemia y la situación se volvió insostenible, estamos reclamando por nuestros salarios»; completó.