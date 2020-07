Una caravana masiva por la crisis desatada por la cuarentena

En reclamo por el impacto que la cuarentena tuvo sobre los empresarios y comerciantes, hoy se realizó una caravana masiva por las calles de Carlos Paz para pedir que se declare la emergencia turística y se reactive la principal industria que tiene la ciudad. La convocatoria reunió a hoteleros, gastronómicos, comerciantes, trabajadores y vecinos autoconvocados, quienes aseguran que están atravesando una situación crítica que podría derivar en cierres de establecimientos y despidos masivos.

Desde la culminación de la temporada de verano, que el sector turístico sufrió una paralización total a causa de la pandemia de COVID-19 que repercute sobre la economía regional y pone en peligro miles de fuentes laborales.

La concentración se hizo en la costanera del lago San Roque y luego avanzó hacia las calles céntricas, como una forma de visibilizar la difícil realidad que atraviesan y solicitar una serie de beneficios y créditos que permitan afrontar estos meses de incertidumbre, como ATP para todas las empresas por el tiempo que dure la inactividad, eliminación de las contribuciones patronales, reducción de las tarifas de servicios públicos, créditos a tasa cero para el capital de trabajo, reducción del IVA al 10,5%, exención del IVA al turismo nacional, una moratoria, exención del impuesto a créditos y débitos bancarios y eliminación de las comisiones de tarjetas de créditos.

César Wheeler es propietario del Hotel Taormina y contó: «Se ha convocado muchísima gente, la gente está participando y mostrando que tiene una necesidad. Más de trescientos autos y necesitamos que colaboremos entre todos, acá no hay partidos políticos, no hay sindicatos, no hay gremios, es toda gente que necesita ser escuchada por los gobiernos municipal, provincial y nacional. «Hay guías de turismo, transportistas, distribuidores de mercadería, vendedores de comercio, toda la ciudad está presente en esta marcha»; agregó el empresario hotelero.